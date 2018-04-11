Менеджер Айдара Шарибаева: Поединок против Канчио может продлиться все раунды

— Сэм, интересно было бы узнать ваше мнение о будущем противнике вашего клиента?
— Эндрю — опытный и опасный соперник. У него есть несколько поражений, но при этом и много побед над солидными противниками. К примеру, он нокаутировал Рене Альварадо, который сейчас входит в ТОП-5 рейтинга WBA во 2-й полулегкой весовой категории. Не будем забывать, что этот бой лишь восьмой по счету в рекорде Айдара, поэтому встреча с Канчио станет большим шагом вперед для него.
— Последний раз Канчио выходил на ринг два года назад, да и в целом карьера американца переживает не самые лучшие времена…
— Тут я затрудняюсь ответить. Возможно, была травма или же проблемы с промоутерами. Все может быть. А ставить проспекта против боксера с безупречным рекордом, как минимум, нецелесообразно. Всему свое время. С каждым боем, с каждым соперником Айдар будет развиваться и расти. Этот бой еще станет и тестом для него. Мы получим ответы на множество вопросов — как он поведет себя в противостоянии с опытным соперником, подходит ли ему новая весовая категория, справится ли он морально с прессингом? И так далее.
— Как скажется этот поединок на дальнейшей карьере казахстанца?
— Если Айдар станет обладателем пояса WBA InterContinental, то место в ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации в его весе ему обеспечено. Кроме того, бой будет показан в прямом эфире лидирующего спортивного телеканала США. Попасть в эфир ESPN и выступить в одном из главных боев вечера бокса Golden Boy Promotions, дорогого стоит. В рамках этого же шоу на ринг выйдет экс-чемпион мира второго полулегкого дивизиона Франсиско Варгас.
— А что случилось с Энрике Тиноко, который должен был встретится с Айдаром на ринге 6-го апреля?
— Как бывает в этом виде спорта, сначала боксер соглашается, а потом понимает, что он не в форме или травмируются или просто-напросто передумывает драться. Но план был, договоренность — тоже. Но, к сожалению, контракт подписать с ним так и не удалось. Мы хотели, чтобы Айдар вышел на ринг 20-го апреля в Лос-Анджелесе, но потом подвернулась возможность выступить в Индио 12-го апреля. Решили выбрать середину этого месяца. Тем более вечер бокса в Fantasy Springs Resort оказался для нас более привлекательным.
— Быть ли нокауту, как думаете?
— Все ждут нокаута, конечно. Но мне кажется Айдару не нужно стараться отправить на настил Канчио в первых раундах, как он это проделывал с предыдущими своими оппонентами. В этот раз спешить не нужно. Нокаут придет. Тем более Айдар раньше не боксировал всю дистанцию. Он должен быть готов. Думаю, тренерский штаб позаботился о подготовке Айдара на все 100 процентов, и 12-го апреля мы в этом убедимся.
Напомним, что десятираундовый бой во втором полулегком весе Шарибаева против Канчио пройдет утром 13 апреля. На кону будет стоять пояс межконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Прямую трансляцию покажет телеканал Setanta Казахстан.