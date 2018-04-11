Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
5 ленивых завтраков для школьников
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Ротор-Волгоград0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов1
Химки0
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел0
Кубань2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Луч-Энергия2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург3
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей1
Олимпиец0
Хоккей. НХЛ
12.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
12.04
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Овечкин и Малкин ждут: Ковальчук едет в НХЛ
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
10Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
18:58 (мск), источник: Prosports.kz

Менеджер Айдара Шарибаева: Поединок против Канчио может продлиться все раунды

Менеджер Айдара Шарибаева Сэм Катковски, который также известен по работе с чемпионом WBC International Бекманом Сойлыбаевым, рассказал, как предстоящий бой с американцем Эндрю Канчио скажется на карьере казахстанского проспекта, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Diamondring.kz.

— Сэм, интересно было бы узнать ваше мнение о будущем противнике вашего клиента?

— Эндрю — опытный и опасный соперник. У него есть несколько поражений, но при этом и много побед над солидными противниками. К примеру, он нокаутировал Рене Альварадо, который сейчас входит в ТОП-5 рейтинга WBA во 2-й полулегкой весовой категории. Не будем забывать, что этот бой лишь восьмой по счету в рекорде Айдара, поэтому встреча с Канчио станет большим шагом вперед для него.

Читайте также
Где посмотреть бой Шарибаев — Канчио

— Последний раз Канчио выходил на ринг два года назад, да и в целом карьера американца переживает не самые лучшие времена…

— Тут я затрудняюсь ответить. Возможно, была травма или же проблемы с промоутерами. Все может быть. А ставить проспекта против боксера с безупречным рекордом, как минимум, нецелесообразно. Всему свое время. С каждым боем, с каждым соперником Айдар будет развиваться и расти. Этот бой еще станет и тестом для него. Мы получим ответы на множество вопросов — как он поведет себя в противостоянии с опытным соперником, подходит ли ему новая весовая категория, справится ли он морально с прессингом? И так далее.

— Как скажется этот поединок на дальнейшей карьере казахстанца?

— Если Айдар станет обладателем пояса WBA InterContinental, то место в ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации в его весе ему обеспечено. Кроме того, бой будет показан в прямом эфире лидирующего спортивного телеканала США. Попасть в эфир ESPN и выступить в одном из главных боев вечера бокса Golden Boy Promotions, дорогого стоит. В рамках этого же шоу на ринг выйдет экс-чемпион мира второго полулегкого дивизиона Франсиско Варгас.

— А что случилось с Энрике Тиноко, который должен был встретится с Айдаром на ринге 6-го апреля?

— Как бывает в этом виде спорта, сначала боксер соглашается, а потом понимает, что он не в форме или травмируются или просто-напросто передумывает драться. Но план был, договоренность — тоже. Но, к сожалению, контракт подписать с ним так и не удалось. Мы хотели, чтобы Айдар вышел на ринг 20-го апреля в Лос-Анджелесе, но потом подвернулась возможность выступить в Индио 12-го апреля. Решили выбрать середину этого месяца. Тем более вечер бокса в Fantasy Springs Resort оказался для нас более привлекательным.

— Быть ли нокауту, как думаете?

— Все ждут нокаута, конечно. Но мне кажется Айдару не нужно стараться отправить на настил Канчио в первых раундах, как он это проделывал с предыдущими своими оппонентами. В этот раз спешить не нужно. Нокаут придет. Тем более Айдар раньше не боксировал всю дистанцию. Он должен быть готов. Думаю, тренерский штаб позаботился о подготовке Айдара на все 100 процентов, и 12-го апреля мы в этом убедимся.

Напомним, что десятираундовый бой во втором полулегком весе Шарибаева против Канчио пройдет утром 13 апреля. На кону будет стоять пояс межконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Прямую трансляцию покажет телеканал Setanta Казахстан.

Зайнутдинов разрывает КПЛ
За главой мирового биатлона пришла полиция. Опасно ли это для РФ
Олег Знарок: Я сам еще ничего не знаю
Овечкин и Малкин ждут: Ковальчук едет в НХЛ
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
СМИ: Капитан «Зенита» по окончании сезона вернется в «Дженоа»
Financial Times: УЕФА может отстранить «ПСЖ» от Лиги чемпионов
Кононов: Остановить Салаха способен любой игрок сборной России
Новости
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь