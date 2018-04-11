Менеджер Айдара Шарибаева: Поединок против Канчио может продлиться все раунды

— Сэм, интересно было бы узнать ваше мнение о будущем противнике вашего клиента?

— Эндрю — опытный и опасный соперник. У него есть несколько поражений, но при этом и много побед над солидными противниками. К примеру, он нокаутировал Рене Альварадо, который сейчас входит в ТОП-5 рейтинга WBA во 2-й полулегкой весовой категории. Не будем забывать, что этот бой лишь восьмой по счету в рекорде Айдара, поэтому встреча с Канчио станет большим шагом вперед для него.

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— Последний раз Канчио выходил на ринг два года назад, да и в целом карьера американца переживает не самые лучшие времена…

— Тут я затрудняюсь ответить. Возможно, была травма или же проблемы с промоутерами. Все может быть. А ставить проспекта против боксера с безупречным рекордом, как минимум, нецелесообразно. Всему свое время. С каждым боем, с каждым соперником Айдар будет развиваться и расти. Этот бой еще станет и тестом для него. Мы получим ответы на множество вопросов — как он поведет себя в противостоянии с опытным соперником, подходит ли ему новая весовая категория, справится ли он морально с прессингом? И так далее.

— Как скажется этот поединок на дальнейшей карьере казахстанца?

— Если Айдар станет обладателем пояса WBA InterContinental, то место в ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации в его весе ему обеспечено. Кроме того, бой будет показан в прямом эфире лидирующего спортивного телеканала США. Попасть в эфир ESPN и выступить в одном из главных боев вечера бокса Golden Boy Promotions, дорогого стоит. В рамках этого же шоу на ринг выйдет экс-чемпион мира второго полулегкого дивизиона Франсиско Варгас.

— А что случилось с Энрике Тиноко, который должен был встретится с Айдаром на ринге 6-го апреля?

— Как бывает в этом виде спорта, сначала боксер соглашается, а потом понимает, что он не в форме или травмируются или просто-напросто передумывает драться. Но план был, договоренность — тоже. Но, к сожалению, контракт подписать с ним так и не удалось. Мы хотели, чтобы Айдар вышел на ринг 20-го апреля в Лос-Анджелесе, но потом подвернулась возможность выступить в Индио 12-го апреля. Решили выбрать середину этого месяца. Тем более вечер бокса в Fantasy Springs Resort оказался для нас более привлекательным.

— Быть ли нокауту, как думаете?

— Все ждут нокаута, конечно. Но мне кажется Айдару не нужно стараться отправить на настил Канчио в первых раундах, как он это проделывал с предыдущими своими оппонентами. В этот раз спешить не нужно. Нокаут придет. Тем более Айдар раньше не боксировал всю дистанцию. Он должен быть готов. Думаю, тренерский штаб позаботился о подготовке Айдара на все 100 процентов, и 12-го апреля мы в этом убедимся.