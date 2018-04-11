Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Беременная Светлана Лобода снялась для модного глянца
Путин выразил соболезнования Меркель
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор-Волгоград0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тамбов0
Химки0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел0
Кубань1
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Луч-Энергия2
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург3
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей1
Олимпиец0
Хоккей. НХЛ
12.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
12.04
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
За главой мирового биатлона пришла полиция. Опасно ли это для РФ
Олег Знарок: Я сам еще ничего не знаю
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
20«Ростов» Карпина едва не устроил потасовку в Черкизове
18:03 (мск), источник: Vesti.kz

Американский эксперт назвал главное препятствие в подборе соперника для боя с Головкиным

Специалист в области бокса редактор американского сайта NYFights.com Майкл Карберт прокомментировал корреспонденту Vesti.kz возможную отмену боя чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, который запланирован на 5 мая в США.

Сегодня, 11 апреля, промоутер боксера Том Леффлер заявил, что Головкин рискует не выступить 5 мая..

«Очень странная ситуация с боем Головкина. Я думаю, бой, скорее всего, будет отменен. Создается ощущение, что проведению его поединка мешает интерес глав организаций. По линии IBF ему навязывают бой с Сергеем Деревянченко, а по линии WBC — поединок с Гэри О́Салливаном.

Читайте также
Головкину вредят специально? Причины срыва боя в Калифорнии

На мой взгляд, наиболее оптимальный вариант — Ванес Мартиросян. Однако этого соперника заблокировали. Сейчас GGG в сложной ситуации и ему нужно сделать свой выбор, — поделился Карберт.

Отметим, что Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF) не разрешили Головкину провести бой с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, который выступает в первом среднем весе.

В свою очередь глава WBC Маурисио Сулейман предложил Головкину поединок с ирландцем Гэри О́Салливаном, а обязательный претендент по линии IBF украинец Сергей Деревянченко потребовал боя с GGG.

Напомним, что в начале апреля Головкин официально объявил, что следующий бой проведет 5 мая в Лас-Вегасе. Казахстанец сделал этого после того, как Сауль «Канело» Альварес отказался от второго поединка с ним — мексиканец сдал две положительные допинг-пробы на кленбутеролы и был отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а 18 апреля его ждет слушание по этому делу.

После этого команда Головкина пыталась организовать бой с 24-летним Хайме Мунгуйей, но NSAC не разрешила мексиканскому проспекту первого среднего веса драться с GGG, так он всего один раз выступал за пределами родины и не имеет опыта 12-раундовых поединков.

Свое желание встретиться с Головкиным 5 мая ранее выражали американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде и Габриэль Росадо, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший, а также восходящая звезда UFC американец Брайн Ортега, имеющий мексиканские корни.

Бывший защитник киевского "Динамо" и московского "Спартака" возглавил "Атырау"
За главой мирового биатлона пришла полиция. Опасно ли это для РФ
Олег Знарок: Я сам еще ничего не знаю
Объявлен состав сборной России на матч Кубка Федерации с Латвией
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
СМИ: Капитан «Зенита» по окончании сезона вернется в «Дженоа»
В Уругвае вышла необычная ТВ-реклама про ЧМ-2018 (видео)
Кононов: Остановить Салаха способен любой игрок сборной России
Новости
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь