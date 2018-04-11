Американский эксперт назвал главное препятствие в подборе соперника для боя с Головкиным

Сегодня, 11 апреля, промоутер боксера Том Леффлер заявил, что Головкин рискует не выступить 5 мая..

«Очень странная ситуация с боем Головкина. Я думаю, бой, скорее всего, будет отменен. Создается ощущение, что проведению его поединка мешает интерес глав организаций. По линии IBF ему навязывают бой с Сергеем Деревянченко, а по линии WBC — поединок с Гэри О́Салливаном.

Читайте также Головкину вредят специально? Причины срыва боя в Калифорнии

На мой взгляд, наиболее оптимальный вариант — Ванес Мартиросян. Однако этого соперника заблокировали. Сейчас GGG в сложной ситуации и ему нужно сделать свой выбор, — поделился Карберт.

Отметим, что Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF) не разрешили Головкину провести бой с американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном, который выступает в первом среднем весе.

В свою очередь глава WBC Маурисио Сулейман предложил Головкину поединок с ирландцем Гэри О́Салливаном, а обязательный претендент по линии IBF украинец Сергей Деревянченко потребовал боя с GGG.

Напомним, что в начале апреля Головкин официально объявил, что следующий бой проведет 5 мая в Лас-Вегасе. Казахстанец сделал этого после того, как Сауль «Канело» Альварес отказался от второго поединка с ним — мексиканец сдал две положительные допинг-пробы на кленбутеролы и был отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а 18 апреля его ждет слушание по этому делу.

После этого команда Головкина пыталась организовать бой с 24-летним Хайме Мунгуйей, но NSAC не разрешила мексиканскому проспекту первого среднего веса драться с GGG, так он всего один раз выступал за пределами родины и не имеет опыта 12-раундовых поединков.