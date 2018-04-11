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17:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Он полный ноль». Украинский боксер оценил шансы О’Салливана в бою с Головкиным и назвал своего кандидата на 5 мая

Украинский боксер-профессионал Максим Бурсак в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал срыв титульного боя между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альвареса и оценил шансы на успех потенциальных соперников казахстанца.

— Альварес попался на допинг. И должен быть наказан! Думаю, его дисквалифицируют на год. Было бы интересно увидеть Геннадия бой с Сергей Деревянченко, — сказал Бурсак.

— До даты боя не так много времени — говорят, что соперником станет Гэри О’Салливан. Как Вам такая оппозиция?

— Вообще полный ноль. Это шаг назад. Хотя Геннадий сейчас на спаде — он уже свой пик прошел.

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— А как Вам Деметриус Андраде?

— Хороший вариант. А они выбрали самого слабого.

— Сейчас заговорили, что бой отложат на июнь, и Геннадий сможет встретиться с Сондерсом в июне. Что думаете по этому поводу?

— Будет интересно. Раньше я бы Сондерсу шансов не дал бы, а сейчас это интересно.

— А если бой с Деревянченко — каким он Вам видится? Почему команда Головкина не спешит сказать «да» команде Сергея?

— Думаю, что Геннадий победит. Но будет непросто.

— В соперники Геннадию еще прочат Ванеса Мартиросяна. Конкурент?

— Нет, конечно.

Напомним, ранее стало известно, что поединок 36-летнего казахстанца Геннадия Головкина, намеченный на 5 мая, может быть отменен. Если вечер бокса все же состоится, то в число наиболее вероятных соперников входят украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан и американец Ванес Мартирасян.

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