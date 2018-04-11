«Он полный ноль». Украинский боксер оценил шансы О’Салливана в бою с Головкиным и назвал своего кандидата на 5 мая
Украинский
Украинский
— Альварес попался на допинг. И должен быть наказан! Думаю, его дисквалифицируют на год. Было бы интересно увидеть Геннадия бой с Сергей Деревянченко, — сказал Бурсак.
— До даты боя не так много времени — говорят, что соперником станет Гэри О’Салливан. Как Вам такая оппозиция?
— Вообще полный ноль. Это шаг назад. Хотя Геннадий сейчас на спаде — он уже свой пик прошел.
— А как Вам Деметриус Андраде?
— Хороший вариант. А они выбрали самого слабого.
— Сейчас заговорили, что бой отложат на июнь, и Геннадий сможет встретиться с Сондерсом в июне. Что думаете по этому поводу?
— Будет интересно. Раньше я бы Сондерсу шансов не дал бы, а сейчас это интересно.
— А если бой с Деревянченко — каким он Вам видится? Почему команда Головкина не спешит сказать «да» команде Сергея?
— Думаю, что Геннадий победит. Но будет непросто.
— В соперники Геннадию еще прочат Ванеса Мартиросяна. Конкурент?
— Нет, конечно.
Напомним, ранее стало известно, что поединок 36-летнего казахстанца Геннадия Головкина, намеченный на 5 мая, может быть отменен. Если вечер бокса все же состоится, то в число наиболее вероятных соперников входят украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан и американец Ванес Мартирасян.