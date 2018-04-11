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13:00 (мск), источник: Sports.kz

«NSAC подала жесткий пример». Мексиканские боксеры — о допинге «Канело» перед рематчем с Головкиным

Мексиканские боксеры Лео Санта Круз и Абнер Марес решили отказаться от употребления красного мяса после случая с проваленным их соотечественником Саулем Альваресом допинг-теста перед рематчем с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

В двух пробах «Канело» были найдены следы кленбутерола. По версии Альвареса препарат попал к нему в организм через мексиканское мясо.

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— Прямо сейчас я не ем мяса, а тем более из Мексики. Это профилактика. Кроме того, я обычно не ем мясо во время лагеря, я ем рыбу и чистое белое мясо.

Это очень серьезная ситуация. Лично я, будучи активным бойцом, думаю, что NSAC обошлась с ним несколько сурово. Мне кажется, ситуацией с «Канело» они хотели подать пример. Мне его жаль, как и всех людей, которые ждали этот поединок, — сказал Марес в интервью ESPN Deportes.

Санта Круз также считает, что комиссия в данной ситуации могла бы отнестись к «Канело» помягче, так как участие Альвареса в антидопинговой программе является добровольным.

— Из-за этого кленбутерола в мясе, я не ем мяса. За два месяца до боя я ем только чистую курятину, так как знаю, что некоторые виды мяса могут что-нибудь в себе содержать и не хочу рисковать. Но это «Канело» попросил пройти тесты, а тот, кто использует допинг, не будет об этом просить. То, что NSAC делают с «Канело» — несправедливо, но лишь одному ему и Богу известно, что произошло, — отметил он.

Санта Круз и Марес проведут очный поединок 9 июня в Лос-Анджелесе.

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