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12:57 (мск), источник: Sports.kz

«Никто никаких объяснений не дает». У казахстанских боксеров забрали «золото» Азиады-2018

Недавно стало известно, что в мужской боксерской программе Азиатских Игр отныне не будут выступать спортсмены, представляющие весовые категории до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг. В которых, к слову, Казахстан всегда всерьез претендовал на золотые медали соревнований.

Нововведения организаторов Азиатских Игр для Sports.kz согласился прокомментировать главный тренер национальной сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов.

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— Ничего не поделаешь, — это касается всех стран-участниц Азиатских Игр. Конечно, жалко, что исключили три весовые категории, в которых мы претендовали на «золото», однако будем готовить ребят в других весах. Наши боксеры готовились выступить, но ничего — будут готовиться к Олимпийским Играм, думаю, там ничего подобного не произойдет. Организаторы Азиатких Игр посчитали нужным убрать именно эти весовые категории, но конкуренция в них, хочу отметить, была довольно высокой, и крупных ребят тоже было много. Почему и зачем это было сделано? Никто никаких объяснений не дает. Поэтому мы ничего поделать не можем… — поделился главный тренер сборной Казахстана.

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