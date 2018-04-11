«Никто никаких объяснений не дает». У казахстанских боксеров забрали «золото» Азиады-2018

— Ничего не поделаешь, — это касается всех стран-участниц Азиатских Игр. Конечно, жалко, что исключили три весовые категории, в которых мы претендовали на «золото», однако будем готовить ребят в других весах. Наши боксеры готовились выступить, но ничего — будут готовиться к Олимпийским Играм, думаю, там ничего подобного не произойдет. Организаторы Азиатких Игр посчитали нужным убрать именно эти весовые категории, но конкуренция в них, хочу отметить, была довольно высокой, и крупных ребят тоже было много. Почему и зачем это было сделано? Никто никаких объяснений не дает. Поэтому мы ничего поделать не можем… — поделился главный тренер сборной Казахстана.