Головкину вредят специально? Причины срыва боя в Калифорнии
Черная полоса в карьере GGG.
Черная полоса в карьере GGG.
Бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, запланированный на 5 мая отменен, передает Prosports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
Поединок GGG находится под серьезной угрозой отмены по различным причинам.
Также на организацию боя остается меньше месяца. У организаторов остается слишком мало времени на реализацию билетов на арене StubHub Center, которая вмещает 9 тысяч зрителей.
Появились проблемы и с правилами IBF, титул которой Головкин должен защитить в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко. Команда боксера из Украины обратилась с просьбой устроить этот бой вместо реванша с Альваресом. GGG не проводил обязательную защиту этого пояса со времен поединка против Доминика Уэйда, который состоялся в апреле 2016. Пока промоутеру Тому Леффлеру не удалось уладить вопрос с IBF.