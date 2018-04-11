Головкину вредят специально? Причины срыва боя в Калифорнии

Источник: Prosports.kz

Бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, запланированный на 5 мая отменен, передает Prosports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

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Поединок GGG находится под серьезной угрозой отмены по различным причинам. Во-первых, возникли трудности с подбором соперника вместо отказавшегося от реванша допинг-нарушителя Сауля «Канело» Альвареса из Мексики.

Также на организацию боя остается меньше месяца. У организаторов остается слишком мало времени на реализацию билетов на арене StubHub Center, которая вмещает 9 тысяч зрителей.