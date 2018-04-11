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12:55 (мск), источник: Prosports.kz

Головкину вредят специально? Причины срыва боя в Калифорнии

Черная полоса в карьере GGG.

Источник: Prosports.kz

Бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, запланированный на 5 мая отменен, передает Prosports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

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Поединок GGG находится под серьезной угрозой отмены по различным причинам. Во-первых, возникли трудности с подбором соперника вместо отказавшегося от реванша допинг-нарушителя Сауля «Канело» Альвареса из Мексики.

Также на организацию боя остается меньше месяца. У организаторов остается слишком мало времени на реализацию билетов на арене StubHub Center, которая вмещает 9 тысяч зрителей.

Появились проблемы и с правилами IBF, титул которой Головкин должен защитить в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко. Команда боксера из Украины обратилась с просьбой устроить этот бой вместо реванша с Альваресом. GGG не проводил обязательную защиту этого пояса со времен поединка против Доминика Уэйда, который состоялся в апреле 2016. Пока промоутеру Тому Леффлеру не удалось уладить вопрос с IBF.

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