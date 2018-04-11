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08:46 (мск), источник: Sports.kz

Известный тренер объяснил любовь мексиканцев к Головкину

Американский тренер Роберт Гарсия рассказал, благодаря чему казахстанец Геннадий Головкин стал популярен среди мексиканских любителей бокса, пишет Sports.kz.

— Мексиканцы с самого начала любят GGG. Думаю, это пошло от Абеля Санчеса. Он очень умный человек и многие годы прививал Геннадию мексиканский стиль — наступательный бокс с большим количеством тяжелых ударов. Мексиканцам такое нравится. Это необязательно стиль всех мексиканцев, Майки [Гарсия] — мексиканец, но он не боксирует таким образом, Хуан Мануэль Маркес тоже никогда так не дрался. Но такой стиль знаменит благодаря мексиканским боксерам. Я считаю, что промоутеры GGG и Абель Санчес с самого начала проделали прекрасную работу.

Почему мексиканцы не поддерживают «Канело»? Меня это тоже удивляет. Я был на его поединке с Чавесом, и во время выхода на ринг больше людей поддерживали Чавеса, чем «Канело». Было немного больно это видеть. Возможно, народ до сих пор любит его отца [Чавеса-старшего]. Трудно сказать, почему так происходит, — ответил в интервью Fighthype.com Гарсия.

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