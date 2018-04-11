Известный тренер объяснил любовь мексиканцев к Головкину
Американский тренер Роберт Гарсия рассказал, благодаря чему казахстанец Геннадий Головкин стал популярен среди мексиканских любителей бокса, пишет Sports.kz.
Американский тренер Роберт Гарсия рассказал, благодаря чему казахстанец Геннадий Головкин стал популярен среди мексиканских любителей бокса, пишет Sports.kz.
— Мексиканцы с самого начала любят GGG. Думаю, это пошло от Абеля Санчеса. Он очень умный человек и многие годы прививал Геннадию мексиканский стиль — наступательный бокс с большим количеством тяжелых ударов. Мексиканцам такое нравится. Это необязательно стиль всех мексиканцев, Майки [Гарсия] — мексиканец, но он не боксирует таким образом, Хуан Мануэль Маркес тоже никогда так не дрался. Но такой стиль знаменит благодаря мексиканским боксерам. Я считаю, что промоутеры GGG и Абель Санчес с самого начала проделали прекрасную работу.
Почему мексиканцы не поддерживают «Канело»? Меня это тоже удивляет. Я был на его поединке с Чавесом, и во время выхода на ринг больше людей поддерживали Чавеса, чем «Канело». Было немного больно это видеть. Возможно, народ до сих пор любит его отца [Чавеса-старшего]. Трудно сказать, почему так происходит, — ответил в интервью Fighthype.com Гарсия.