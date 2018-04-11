Известный тренер объяснил любовь мексиканцев к Головкину

— Мексиканцы с самого начала любят GGG. Думаю, это пошло от Абеля Санчеса. Он очень умный человек и многие годы прививал Геннадию мексиканский стиль — наступательный бокс с большим количеством тяжелых ударов. Мексиканцам такое нравится. Это необязательно стиль всех мексиканцев, Майки [Гарсия] — мексиканец, но он не боксирует таким образом, Хуан Мануэль Маркес тоже никогда так не дрался. Но такой стиль знаменит благодаря мексиканским боксерам. Я считаю, что промоутеры GGG и Абель Санчес с самого начала проделали прекрасную работу.