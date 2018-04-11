WBC, WBA и IBF провели совещание по следующему бою Головкина и приняли первое решение

«Да, Мартиросян был представлен Калифорнии как возможный соперник для Головкина, но он был отвергнут IBF, WBC и WBA в ходе телефонной конференции этим утром.

Потребуется поторговаться, чтобы сделать его соперником Головкин, но Мартиросян получил одобрение от Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC). Как и Гэри О́Салливан ранее.

Санкционирующие органы будут пытаться решить ситуацию Головкина в ходе вечерней конференции. Об этом сказал президент WBC Маурисио Сулейман, — сообщил журналист Los Angeles Times Ланс Пагмайер в твиттере.

Следующий бой Головкина запланирован на 5 мая, а местом его проведения пока значится арена MGM Grand в Лас-Вегасе. Ранее появилась информация о работе по переносу поединка на StubHub Center, что в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

После этого издание Fightnews.com сообщило, что в качестве самого вероятного соперника Головкина рассматривается Мартиросян, выступающий в первом среднем весе. В Калифорнии проживает большая армянская диаспора, и именно фактор лояльной фан-базы мог стать решающим в выборе этого боксера. Сам Мартиросян анонсировал свой большой бой на праздник Синко де Майо (5 мая) и намекнул на возможную встречу именно с Головкиным.

До этого Головкин столкнулся с проблемами в выборе соперника на бой в Лас-Вегасе, где Атлетическая комиссия штата Невады не разрешила ему проводить бой с 24-летним Хайме Мунгуйей (28−0, 24 КО). Мексиканский проспект первого среднего веса лишь раз дрался за пределами родины и не имеет опыта 12-раундовых поединков.

Изначально Головкин планировал 5 мая провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе второй бой против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол в феврале и временного отстранения от NSAC официально отказался от поединка. Слушание по его делу пройдет 18 апреля — если Альварес не сможет доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через мясо, ему грозит дисквалификация.