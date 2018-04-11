Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Дочь Ренаты Литвиновой выросла копией мамы
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
Маникюр и педикюр в России будут делать по ГОСТам
Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.04
Рома3
Барселона0
Футбол. Еврокубки
10.04
Манчестер Сити1
Ливерпуль2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Томь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Волгарь
Все события
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Клопп и Салах выбивают Гвардиолу из ЛЧ. «Ман Сити» опять уступил
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова «поймали» за нежными объятиями
Безрукова пришла в гости к Корчевникову в наряде за 11 тысяч
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8«Рома» и «Ливерпуль» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
01:54 (мск), источник: Vesti.kz

WBC, WBA и IBF провели совещание по следующему бою Головкина и приняли первое решение

Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная боксерская федерация (IBF) не разрешили своему чемпиону в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) провести бой против американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна (36−3−1, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

«Да, Мартиросян был представлен Калифорнии как возможный соперник для Головкина, но он был отвергнут IBF, WBC и WBA в ходе телефонной конференции этим утром.

Потребуется поторговаться, чтобы сделать его соперником Головкин, но Мартиросян получил одобрение от Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC). Как и Гэри О́Салливан ранее.

Санкционирующие органы будут пытаться решить ситуацию Головкина в ходе вечерней конференции. Об этом сказал президент WBC Маурисио Сулейман, — сообщил журналист Los Angeles Times Ланс Пагмайер в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий бой Головкина запланирован на 5 мая, а местом его проведения пока значится арена MGM Grand в Лас-Вегасе. Ранее появилась информация о работе по переносу поединка на StubHub Center, что в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

После этого издание Fightnews.com сообщило, что в качестве самого вероятного соперника Головкина рассматривается Мартиросян, выступающий в первом среднем весе. В Калифорнии проживает большая армянская диаспора, и именно фактор лояльной фан-базы мог стать решающим в выборе этого боксера. Сам Мартиросян анонсировал свой большой бой на праздник Синко де Майо (5 мая) и намекнул на возможную встречу именно с Головкиным.

Читайте также
«Я сделал вес. Большой поединок на 5 мая». Американский боксер намекнул на свой бой с Головкиным

До этого Головкин столкнулся с проблемами в выборе соперника на бой в Лас-Вегасе, где Атлетическая комиссия штата Невады не разрешила ему проводить бой с 24-летним Хайме Мунгуйей (28−0, 24 КО). Мексиканский проспект первого среднего веса лишь раз дрался за пределами родины и не имеет опыта 12-раундовых поединков.

Изначально Головкин планировал 5 мая провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе второй бой против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол в феврале и временного отстранения от NSAC официально отказался от поединка. Слушание по его делу пройдет 18 апреля — если Альварес не сможет доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через мясо, ему грозит дисквалификация.

Свое жаление встретиться с Головкиным 5 мая ранее выражали американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде и Габриэль Росадо, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший, а также восходящая звезда UFC американец Брайн Ортега, имеющий мексиканские корни.

WBC, WBA и IBF провели совещание по следующему бою Головкина и приняли первое решение
«Рома» с Шиком выбила «Барселону» из Лиги чемпионов
Все полуфиналисты ЛЧ определятся по итогам матчей среды
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Клопп и Салах выбивают Гвардиолу из ЛЧ. «Ман Сити» опять уступил
Овечкин, Малкин и Кучеров стартуют в розыгрыше Кубка Стэнли
Фанаты «Ман Сити» и «Ливерпуля» подрались на семейной трибуне
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника
Спорт-Экспресс
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь