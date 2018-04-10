Российский журналист рассказал, почему Ковалев ищет нового соперника

Источник: РИА "Новости"

«Маркус Браун весьма агрессивно поспорил со своей девушкой, схватив ее за горло и тыкая пальцем ей в лицо, и был арестован, поэтому теперь Сергей Ковалев ищет нового соперника для боя 14 июля», — написал комментатор.

Американский боксер полутяжелого веса Маркус Браун в конце минувшей недели был арестован за домашнее насилие по отношению к своей подруге. Как отмечает «Чемпионат», судебное слушание по этому делу состоится 19 апреля.