Российский журналист рассказал, почему Ковалев ищет нового соперника

«Маркус Браун весьма агрессивно поспорил со своей девушкой, схватив ее за горло и тыкая пальцем ей в лицо, и был арестован, поэтому теперь Сергей Ковалев ищет нового соперника для боя 14 июля», — написал комментатор.
Американский боксер полутяжелого веса Маркус Браун в конце минувшей недели был арестован за домашнее насилие по отношению к своей подруге. Как отмечает «Чемпионат», судебное слушание по этому делу состоится 19 апреля.
Ранее сообщалось, что Браун с большой долей вероятности мог стать ближайшим сопернкиом российского боксера Сергея Ковалева. Бой планировался в июле нынешнего года в Нью-Йорке.