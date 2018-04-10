Сондерс: Альварес — лжец и мошенник
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс в очередной раз прокомментировал ситуацию с положительной
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс в очередной раз прокомментировал ситуацию с положительной
«Альварес был пойман на горячем. Он абсолютный мошенник и лжец. Этому нет никаких оправданий и точка. Его нужно отстранить на очень долгое время.
Что касается нового соперника Головкина, то я дрался со многими его оппонентами, так что он мог бы встретиться со мной. Конечно, я бы хотел выступить в таком бою перед своей публикой, но с другой стороны я ещё с детства мечтал о большом объединительном поединке в