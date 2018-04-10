Сондерс: Альварес — лжец и мошенник

Что касается нового соперника Головкина, то я дрался со многими его оппонентами, так что он мог бы встретиться со мной. Конечно, я бы хотел выступить в таком бою перед своей публикой, но с другой стороны я ещё с детства мечтал о большом объединительном поединке в Лас-Вегасе. Мне интересен бой только с Головкиным и ни с кем другим. Он продолжает говорить, что хочет объединить титулы, что же, я здесь. Я не хочу заглядывать за спину Мюррею, но меня вдохновляет мысль о том, что может принести победа над ним", — цитирует Сондерса BoxingScene.