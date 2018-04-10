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22:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Сондерс: Альварес — лжец и мошенник

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс в очередной раз прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Сауля Альвареса и последовавший за этим отмены боя мексиканца с Геннадием Головкиным.

Источник: Reuters

«Альварес был пойман на горячем. Он абсолютный мошенник и лжец. Этому нет никаких оправданий и точка. Его нужно отстранить на очень долгое время.

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Что касается нового соперника Головкина, то я дрался со многими его оппонентами, так что он мог бы встретиться со мной. Конечно, я бы хотел выступить в таком бою перед своей публикой, но с другой стороны я ещё с детства мечтал о большом объединительном поединке в Лас-Вегасе. Мне интересен бой только с Головкиным и ни с кем другим. Он продолжает говорить, что хочет объединить титулы, что же, я здесь. Я не хочу заглядывать за спину Мюррею, но меня вдохновляет мысль о том, что может принести победа над ним", — цитирует Сондерса BoxingScene.

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