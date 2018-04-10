О’Салливан в ожидании подписания контракта на бой с GGG

Просто встретил принятого дублинца «Спайка» О’Салливана, который ждет боя всей своей жизни, с GGG. Он ждет подписания контракта. Люди, говорящие «это невозможно», вдохновляют его, — написал журналист.

У Головкина до сих пор нет противника на этот бой. После отстранения Сауля Альвареса из-за обнаруженных в его допинг-пробах запрещенных препаратов и отстранения от бокса на неопределенный срок Альварес отказался от боя с Головкиным. Наиболее вероятным противником для Геннадия Головкина называется Гэри О’Салливан.