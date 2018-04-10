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22:43 (мск), источник: Prosports.kz

О’Салливан в ожидании подписания контракта на бой с GGG

Обозреватель ирландского издания Irish Sun Sport Кевин Бирн написал в своем твиттере о встрече с боксером Гэри О’Салливаном, который надеется выйти на ринг против Геннадия Головкина, сообщает Prosports.kz.

Источник: Reuters

Просто встретил принятого дублинца «Спайка» О’Салливана, который ждет боя всей своей жизни, с GGG. Он ждет подписания контракта. Люди, говорящие «это невозможно», вдохновляют его, — написал журналист.

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Поединок Геннадия Головкина 5 мая может быть перенесен из Лас-Вегаса на арену StubHub (Калифорния, США).

Официальная информация по этому вопросу ожидается в ближайшие дни.

У Головкина до сих пор нет противника на этот бой. После отстранения Сауля Альвареса из-за обнаруженных в его допинг-пробах запрещенных препаратов и отстранения от бокса на неопределенный срок Альварес отказался от боя с Головкиным. Наиболее вероятным противником для Геннадия Головкина называется Гэри О’Салливан.

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