Промоутер Головкина и сотрудники StubHub Center отказываются комментировать перенос боя

Впрочем, как сообщает журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр, и сотрудники 27-тысячной арены, и промоутер Головкина Том Леффлер пока от комментариев воздерживаются.

Напомним, изначально рематч с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) должен был состояться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, а затем, после его отмены, поединок был утвержден на MGM Grand Arena — также в Лас-Вегасе. Что касается соперника Головкина, то ожидается, что его имя будет объявлено в ближайшие дни.