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21:51 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Головкина и сотрудники StubHub Center отказываются комментировать перенос боя

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) проведет свой следующий бой 5 мая, однако ни точное место проведения, ни его соперник пока не известны, сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

После публикаций зарубежных СМИ авторитетный сайт BoxRec.com указал в качестве места проведения поединка стадион StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).

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Впрочем, как сообщает журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр, и сотрудники 27-тысячной арены, и промоутер Головкина Том Леффлер пока от комментариев воздерживаются.

Напомним, изначально рематч с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) должен был состояться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, а затем, после его отмены, поединок был утвержден на MGM Grand Arena — также в Лас-Вегасе. Что касается соперника Головкина, то ожидается, что его имя будет объявлено в ближайшие дни.

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