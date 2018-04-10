«Я сделал вес. Большой поединок на 5 мая». Американский боксер намекнул на свой бой с Головкиным

В разделе «Истории» на официальной странице в Instagram Мартиросян опубликовал видео с подписью «Мне позвонили сегодня. Сделал лимит 30-дневного взвешивания. Большой бой. Синко де Майо (в переводе с испанского — 5 мая, один из главных национальных праздников Мексики — прим.Vesti.kz) «.
Кроме этого, Мартиросян опубликовал скриншот новости о возможном бое с Головкиным с хэштегом #GGGvsVNM, отметив профили казахстанца и его промоутера Тома Леффлера, а также телеканал HBO и ряд изданий о боксе.
Отметим, что из боксерских организаций взвешивание за некоторый период до боя проводит только WBC, которое обязывает бойцов вписываться в нужные лимиты за месяц и до неделю до выхода на ринг. Ранее такое взвешивание прошел Головкин.
Следующий бой Головкина запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе. Ранее появилась информация, что ведутся работы о переносе поединка в штат Калифорния, где GGG выступал трижды. После этого издание Fightnews.com сообщило, что фаворитом для встречи с Головкиным стал Мартиросян, так как в Калифорнии проживает большая армянская диаспора. 31-летний Мартиросян родился в Армении, но в возрасте семи лет вместе с семьей эмигрировал в США. В 2004 году он представлял США на Олимпиаде в Афинах, но выбыл из борьбы за медали во втором круге. После этого Мартиросян начал профессиональную карьеру.
Всю карьеру Мартиросян выступает в первом среднем весе. Его серия побед составляла 33 боя. В 2012 году Мартиросян свел вничью поединок с кубинцем Эрисланди Ларой, в 2013 по очкам проиграл американцу Деметриусу Андраде, а в 2015 уступил решением еще одному соотечественнику — Джермеллу Чарло. Последний бой Мартиросян провел 21 мая 2016 года, когда в реванше единогласным решением проиграл Ларе.
Изначально Головкин планировал 5 мая провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе второй бой против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол в феврале и временного отстранения от NSAC официально отказался от поединка. Слушание по его делу пройдет 18 апреля — если Альварес не сможет доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через мясо, ему грозит дисквалификация.
Ранее желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде и Габриэль Росадо, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.
Получил предложение Головкин и от представителя другого вида спорта. Восходящая звезда UFC американец Брайан Ортега, имеющий мексиканские корни, готов провести с GGG бой по правилам бокса.