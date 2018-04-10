«Головкину нужен “недорогой” партнер по танцам», или Почему 5 мая возможен апсет

«За менее чем четыре недели до боя Головкину нужен относительно «недорогой» партнер по танцам. Ему уже 36 лет, но он все еще разрушитель в 160 фунтах. Есть ли шанс на апсет 5 мая?

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Правосторонняя стойка О’Салливана в сочетании с крепким подбородком и стилем может сыграть в его пользу. Несмотря на отсутствие многих больших имен у него в послужном списке, Гэри может бить. Ирландский панчер — крепкий и опытный боец, но он не станет на пути многомиллионного боя с «Канело». Даже если Головкин покажет себя в ринге не лучшим образом, то все равно пройдет галантного О’Салливана", — пишет издание.