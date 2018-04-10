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21:21 (мск), источник: Sports.kz

Головкин может устроить историческое событие для Лас-Вегаса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) проведет свой следующий бой 5 мая, однако пока неизвестно, в каком городе он состоится, сообщает Sports.kz.

Даже после отмены рематча с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) вечер бокса с участием GGG был запланирован в Лас-Вегасе, однако в конечном счете город может остаться без регулярного большого события. В зарубежной прессе появилась информация о возможном переносе боя в Карсон, на стадион StubHub Center.

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Если это случится, то для Лас-Вегаса это будет своего рода историческим событием — правда, со знаком минус: в последний раз город не принимал большое боксерское шоу на «Синко де майо» в 2008 году. С тех пор эту дату традиционно бронировали под вечер бокса с участием известных хедлайнеров: с 2007 по 2017 год здесь шесть своих боев провел Флойд Мэйвезер-младший (50−0, 27 КО) и по два — Сауль Альварес и Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО).

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