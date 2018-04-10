Головкин может устроить историческое событие для Лас-Вегаса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) проведет свой следующий бой 5 мая, однако пока неизвестно, в каком городе он состоится, сообщает Sports.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) проведет свой следующий бой 5 мая, однако пока неизвестно, в каком городе он состоится, сообщает Sports.kz.
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Если это случится, то для