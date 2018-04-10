Джошуа: Т. Фьюри должен вернуться, а не сидеть дома и комментировать мои бои

«После победы над Кличко я сразу сказал, что хочу боя с Фьюри. Не отказываюсь от этого и сейчас. Нет смысла отрицать, что он хороший боксёр. Но я не могу сидеть и ждать его возвращения. У меня есть карьера и цели, поэтому я сосредоточен на том, что делаю.