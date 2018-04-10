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22:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Джошуа: Т. Фьюри должен вернуться, а не сидеть дома и комментировать мои бои

Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа сказал, что по-прежнему хочет встретиться с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Источник: AP 2018

«После победы над Кличко я сразу сказал, что хочу боя с Фьюри. Не отказываюсь от этого и сейчас. Нет смысла отрицать, что он хороший боксёр. Но я не могу сидеть и ждать его возвращения. У меня есть карьера и цели, поэтому я сосредоточен на том, что делаю.

Фанаты ждут, чтобы он собрался и вернулся. Вместо того чтобы сидеть и комментировать мои бои из дома, он должен вернуться. Он должен вернуться голодным и мотивированным, ведь люди хотят видеть его бои", — приводит слова британца Sky Sports.

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