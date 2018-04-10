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21:08 (мск), источник: Vesti.kz

Лас-Вегас из-за переноса боя Головкина рискует впервые за долгое время остаться без вечера бокса на Синко де Майо

Лас-Вегас в случае переноса следующего боя чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) рискует впервые с 2006 года остаться без вечера бокса на Синко де Майо.

Как отмечает WorldBoxingNews, статусу «столица мирового бокса» Лас-Вегас во многом обязан Оскару Де Ла Хое (39−6−0, 30 KO), который 11 лет назад выдвинул этот город для своего боя с Флойдом Мейвейзером (49−0, 26 КО). Тот поединок прошел 5 мая 2007 года, и в нем решением победил Мейвезер.

С тех пор Лас-Вегас каждый год проводил большие бои 5 мая. Например, анонсировавшийся как «бой века» поединок Мейвезера с Мэнни Пакьяо прошел 5 мая 2015 года.

5 мая текущего года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе должен был пройти второй бой между Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол в феврале и временного отстранения от NSAC официально отказался от поединка. Слушание по его делу пройдет 18 апреля.

После отказа Альвареса сам Головкин объявил, что 5 мая все же выступит в Лас-Вегасе, а Атлетическая комиссия штата Невады (NSAC) ответила положительно на его заявку на проведение поединка на эту дату на арене MGM Grand.

На днях же появилась информация, что сейчас ведутся работы о переносе боя Головкина на 5 мая на арену StubHub Center в Карсоне — пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

«Как бы иронично это не звучало, но именно эту арену 10 лет назад Де Ла Хойя в бою со Стивом Форбсом предпочел Лас-Вегасу», — отмечает WBN.

Издание также считает, что перспектива переноса боя Головкина из Лас-Вегаса весьма вероятна, хотя его промоутер Том Леффлер заверял фанатов не отменять бронь на билеты и отели. Отмечается, что такой вариант оставит неприятный осадок для фанатов бокса, которые итак разочарованы допинговым скандалом Альвареса и отменой реванша.

По мнению WBN, ирландец Гэри «Спайк» О́Салливан (27−2, 19 КО) все еще остается фаворитом в борьбе за бой с Головкиным и опережает украинца Сергея Деревянченко (9−0, 7 KO).

Добавим, что Синко де Майо (в переводе с испанского — 5 мая) — один из главных национальных праздников Мексики, посвященный победе в битве при Пуэбле в 1862 году. В этот день традиционно устраиваются большие бои.

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