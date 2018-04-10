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20:07 (мск), источник: Sports.kz

«Ты всегда должен быть готов к такому разочарованию». Тренер Головкина о событиях вокруг боя 5 мая

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес в очередной раз прокомментировал допинговые проблемы мексиканца Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) и высказал о предстоящем поединке GGG с другим соперником 5 мая, сообщает Sports.kz.

— Это бой, которого все ждали. Они [болельщики] не удовлетворены после того, что случилось в первый раз. Но так обстоят дела в боксе: ты всегда должен быть готов к такому разочарованию. Как команда мы ожидали, что комиссия сделает всё необходимое, чтобы защитить наш спорт. Не потому, что это был «Канело», а для того, чтобы убедиться, что все находятся в равных условиях, и что ни у кого из-за событий вне ринга не будет преимущества.

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К сожалению, такие плохие вещи, которые случаются, могут запятнать репутацию боксера на долгое время. Он может сделать тысячу хороших вещей, но боксерский мир запомнит ту, которую он сделал неправильно. Они допустили ошибку. Я не знаю, случилось ли это только сейчас или бывало раньше, но это ошибка. Геннадию же легко идти к этой дате [5 мая], потому что он — профессионал. Он сосредоточен на тренировке, и чтобы быть лучшим настолько, насколько это возможно. Не имеет значения, с кем он будет драться: он сделает всё возможное, чтобы победить, и подарить шоу тем вечером, — сказал Санчес.

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