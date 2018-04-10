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12:57 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Владимир Кличко сыграет на барабанах на концерте в Киеве

15 апреля Владимир Кличко предстанет в необычном амплуа.

Источник: AP 2018

На концерте группы «Rock-H» в Киеве бывший боксер продемонстрирует свои способности ударника. Владимир сядет за ударную установку и сыграет две композиции группы, которые ему особо понравились.

Барабаны являются любимым музыкальным инструментом украинца. В его доме для ударной установки соорудили специальную звукоизолированную комнату, где Кличко может играть, не мешая родным.

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