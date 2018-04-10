Нуфал таким образом решил поболеть за сборную Египта, которая впервые за 28 лет вышла на чемпионат мира.
Владимир Кличко сыграет на барабанах на концерте в Киеве
15 апреля Владимир Кличко предстанет в необычном амплуа.
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15 апреля Владимир Кличко предстанет в необычном амплуа.
На концерте группы «Rock-H» в Киеве бывший боксер продемонстрирует свои способности ударника. Владимир сядет за ударную установку и сыграет две композиции группы, которые ему особо понравились.
Барабаны являются любимым музыкальным инструментом украинца. В его доме для ударной установки соорудили специальную звукоизолированную комнату, где Кличко может играть, не мешая родным.