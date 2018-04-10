Джошуа: Меня не интересует бой с Поветкиным, я хочу драться с Уайлдером

Источник: AP 2018

Джошуа 31 марта в Кардиффе единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO, IBO и IBF. В андеркарде боя Джошуа Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC принадлежит Уайлдеру.

«Единственный боксер, которому проиграл Поветкин, это Владимир Кличко. Россиянин является хорошим панчером. Но меня не интересует бой с Поветкиным, меня интересует Уайлдер. Я хочу владеть всеми чемпионскими поясами, чтобы стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Надеюсь, что поединок с Поветкиным можно отложить на 2019 год», — цитирует Джошуа Sky Sports.

«Мы собираемся сделать еще одно предложение команде Уайлдера, очень хорошее предложение, которое должно заинтересовать его. Если бы Уайлдер предложил мне сделку, которую я собираюсь предложить ему, — драться за четыре пояса, я бы ухватился за это предложение обеими руками».