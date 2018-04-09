Бой Головкина на 5 мая может быть перенесен из Лас-Вегаса в другой город

«Ведутся работы по перенесу боя GGG на 5 мая на StubHubCenter. Отличные новости для калифорнийских фанатов бокса …», — написал в твиттере журналист Los Angeles Times Ланс Пагмайер.

StubHub Center — это 27-тысячный футбольный стадион в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), на котором свои домашние матчи проводит «Лос-Анджелес Гэлакси». Сейчас за этот клуб выступает швед Златан Ибрагимович. Арена была открыта в 2003 году и за это время приняла 19 вечеров бокса, последний из которых прошел 10 марта.

Следующий бой Головкина запланирован на 5 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Боксер уже получил разрешение от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

Отметим, что Головкин трижды за карьеру дрался в штате Калифорния: в 2012, 2015 и 2016 году. В этих боях его соперниками были мексиканец Марко Антонио Рубио и американцы Вилли Монро-младший и Доминик Уэйд — все они потерпели досрочные поражения от казахстанца.

Изначально Головкин планировал 5 мая провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе второй бой против Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол в феврале и временного отстранения от NSAC официально отказался от поединка. Слушание по его делу пройдет 18 апреля — если Альварес не сможет доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через мясо, ему грозит дисквалификация.

Ранее желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде и Габриэль Росадо, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.