Разные и свободные. Кто имеет наибольшие шансы стать соперником Головкина на 5 мая
Меньше месяца осталось до следующего поединка казахстанца Геннадия Головкина. Но самое волнующее — это отсутствие соперника, который примет участие в вечере бокса в
Меньше месяца осталось до следующего поединка казахстанца Геннадия Головкина. Но самое волнующее — это отсутствие соперника, который примет участие в вечере бокса в
Сформировался лишь своеобразный
Прежде всего стоит сразу подчеркнуть — практически все предлагаемые варианты мало интересны с финансовой точки зрения. Большой афиши с ними не выйдет, заработок соответственно намного меньше той суммы, которую можно было бы «поднять» во второй встрече с мексиканцем Саулем Альваресом.
Кстати, это касается только GGG — для соперника выпадает шанс неплохо заработать, если и вовсе не получить самый большой гонорар в своей карьере. И это основная приманка, на которую «клюют» сейчас все, кому не лень. Такой шанс выпадает редко, когда в срочном порядке команде звезды мирового бокса приходится искать
Одним из подобных случаев еще свеж в памяти. Тот самый, когда британец Крис
В общем, деньги могут легко «заставить» поменять планы заинтересованным лицам. Многие
Как отмечали выше, подробностей для более глубокого анализа ситуации мало. Соперником может стать любой. Даже самый неожиданный из всех, тот, о котором не было ни одного упоминания в СМИ и в речах экспертов. Поэтому лучше остановиться только на тех, кто входит в
И сразу можно забыть о британце Билли Джо Сондерсе, мексиканце Хильберто Рамиресе, американце Деметриуса Андраде. Данные боксеры проявляли активность и предлагали свою кандидатуру на майский бой. Но они — левши.
Кто остается? Украинец Сергей Деревянченко. Данный боец носит статус обязательного претендента по линии IBF и давно дожидается своей очереди. Боксер неоднократно заявлял о желании биться с GGG. И в данное время, с ним поединок был бы наиболее интересен из тех, кто в
Многие полагают, что его бьющие навыки способны доставить проблем GGG. Наше же мнение, что супербоя с ним не будет. GGG не проиграл Альваресу, а Сауль — куда круче Деревянченко. К тому же, сколько было этих самых бьющих в карьере GGG? Да, много. Тем не менее, мало кто из них представлял изначально то, что их будет ожидать в ринге на самом деле. Как нам кажется, Деревянченко еще «не дорос» до этого уровня. Да и не раскручен он в США. Однако как бы то ни было, противостояние было бы неплохим.
Куда интереснее, нежели битва с самым вероятным соперником на сегодня — ирландцем Гэри О́Салливаном. Единственное, что придает интерес этому бою — «ответка» от GGG за шутки ирландца, связанные с Боратом. Да, фильм и сама тема старые. Но частое упоминание сего персонажа зарубежными боксерами в трэштоке против Головкина — превращают героя того фильма в классику. Но по идее, это нам только хотелось бы, чтобы он ответил за такие шутки. В США или
Вот, собственно, и все. Еще указывался вероятным Джейкобс. Но у него 28 апреля бой с Мацеем Сулецки из Польши, а мы зареклись «разбирать» занятых боксеров. Не густой список. Заметно на это повлияло замечание Леффлера об исключении левшей. Так бы самым желаемым и интересным боем стала бы битва с Андраде.
Надеемся, что Леффлер делает все, чтобы еще больше всех запутать. На Синко де Майо абы с кем нельзя биться. Положение у команды GGG не завидное. Однако с трудом верится, что никаких потуг не производится. Команда сама объявила о фотосете GGG на афишу объявления боя. Только вот времени остается все