Разные и свободные. Кто имеет наибольшие шансы стать соперником Головкина на 5 мая

Сформировался лишь своеобразный шорт-лист наиболее вероятных оппонентов на 5 мая. Кто в нем интересен, почему и кого можно уже вычеркивать — в материале Vesti.kz.

Прежде всего стоит сразу подчеркнуть — практически все предлагаемые варианты мало интересны с финансовой точки зрения. Большой афиши с ними не выйдет, заработок соответственно намного меньше той суммы, которую можно было бы «поднять» во второй встрече с мексиканцем Саулем Альваресом.

Кстати, это касается только GGG — для соперника выпадает шанс неплохо заработать, если и вовсе не получить самый большой гонорар в своей карьере. И это основная приманка, на которую «клюют» сейчас все, кому не лень. Такой шанс выпадает редко, когда в срочном порядке команде звезды мирового бокса приходится искать мало-мальски годного противника.

Одним из подобных случаев еще свеж в памяти. Тот самый, когда британец Крис Юбенк-младший соскочил буквально в последний момент, а замена нашлась в лице его соотечественника Келла Брука, который выступал на два дивизиона ниже, чем средний вес.

В общем, деньги могут легко «заставить» поменять планы заинтересованным лицам. Многие более-менее топы бьются в апреле. Это и американцы Джермалл Чарло с Дэниэлом Джейкобсом, и японец Риота Мурата. Но шанс заполучить приличный чек вкупе с поясами на кону, а также остановить одного из лучших боксеров современности может сотворить чудо. Единственное, Мурату сразу можно вычеркнуть. Головкин забронировал арену в Лас-Вегасе. С японцем кассу в США не собрать — только на родине Мураты в Японии. Остальные пока под вопросом.

Как отмечали выше, подробностей для более глубокого анализа ситуации мало. Соперником может стать любой. Даже самый неожиданный из всех, тот, о котором не было ни одного упоминания в СМИ и в речах экспертов. Поэтому лучше остановиться только на тех, кто входит в шорт-лист. Кстати, одно из уточнений промоутера GGG Тома Леффлера — левши не рассматриваются. Может, и отвлекающий маневр, но будем брать во внимание только ортодоксов.

И сразу можно забыть о британце Билли Джо Сондерсе, мексиканце Хильберто Рамиресе, американце Деметриуса Андраде. Данные боксеры проявляли активность и предлагали свою кандидатуру на майский бой. Но они — левши.

Кто остается? Украинец Сергей Деревянченко. Данный боец носит статус обязательного претендента по линии IBF и давно дожидается своей очереди. Боксер неоднократно заявлял о желании биться с GGG. И в данное время, с ним поединок был бы наиболее интересен из тех, кто в шорт-листе. Безусловно, говорить о тотальной конкуренции с его стороны смысла нет. Он на профи-ринге провел всего 12 боев. В списке «жертв» нет ни одного громкого имени. И даже поединок в дивизионе выше не придает ему дополнительного очарования.

Многие полагают, что его бьющие навыки способны доставить проблем GGG. Наше же мнение, что супербоя с ним не будет. GGG не проиграл Альваресу, а Сауль — куда круче Деревянченко. К тому же, сколько было этих самых бьющих в карьере GGG? Да, много. Тем не менее, мало кто из них представлял изначально то, что их будет ожидать в ринге на самом деле. Как нам кажется, Деревянченко еще «не дорос» до этого уровня. Да и не раскручен он в США. Однако как бы то ни было, противостояние было бы неплохим.

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Куда интереснее, нежели битва с самым вероятным соперником на сегодня — ирландцем Гэри О́Салливаном. Единственное, что придает интерес этому бою — «ответка» от GGG за шутки ирландца, связанные с Боратом. Да, фильм и сама тема старые. Но частое упоминание сего персонажа зарубежными боксерами в трэштоке против Головкина — превращают героя того фильма в классику. Но по идее, это нам только хотелось бы, чтобы он ответил за такие шутки. В США или где-нибудь еще это никак не привлечет дополнительного профита и внимания к афише. Поэтому ирландец — не желателен в качестве соперника на 5 мая. Либо будет скучно, либо GGG с ним быстро расправится.

Вот, собственно, и все. Еще указывался вероятным Джейкобс. Но у него 28 апреля бой с Мацеем Сулецки из Польши, а мы зареклись «разбирать» занятых боксеров. Не густой список. Заметно на это повлияло замечание Леффлера об исключении левшей. Так бы самым желаемым и интересным боем стала бы битва с Андраде.