«Они ограбили меня в первом бою». Ганский боксер потребовал реванш с Канатом Исламом после завоевания регионального пояса WBO

«Я хочу матч-реванш с Канатом Исламом. Они ограбили меня в нашем первом бою, поэтому я хочу снова сразиться с ним», — заявил Аллотей.

В минувшую субботу, 7 апреля, Аллотей уже в шестом раунде досрочно победил своего соотечественника Фрэнка Додзи (19−9, 17 КО) в бою за региональный пояс WBO, прошедший в ганском городе Акра.

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Ранее Аллотей уже вызывал Ислама на бой, назвав несправедливым результат первого боя, который стал главным событием вечера бокса, состоявшегося 29 октября 2016 года в Алматы. Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу боксеру из Казахстана (117−111 и двое — 116−112). После боя тренер Аллотея назвал это решение беспределом, а сам боксер не смог сдержать слез.

Недавно Ислам начал работать с известным менеджером Эгисом Климасом, который также ведет дела еще нескольких казахстанских боксеров. Клиентами американского специалиста являются россиянин Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО), украинцы Василий Ломаченко (10−1, 8 КО) и Александр Усик (14−0, 11 КО). В 2017 году Климаса был признан лучшим менеджером по версии The Ring.