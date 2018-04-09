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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Никаких упоминаний Сондерса, они хотят «Канело». Английский журналист озвучил приоритет Головкина

Редактор спортивного сайта TalkSport.com англичанин Майкл Бенсон написал в своем твиттере о том, что команда чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина продолжает делать приоритет на мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Послушав Леффлера, одно очевидно: приоритет организовать реванш с «Канело» снова. Никаких упоминаний Сондерса или кого-то другого. Они хотят «Канело», — написал Бенсон.

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Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции «Канело» свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила заявку Головкина на проведение вечера бокса, который пройдет под эгидой промоутерской компании GGG Promotions на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Бой Головкина станет главным событием и будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций. Соперник казахстанца пока неизвестен.

Ранее стало известно, что в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали в организм спортсмена через зараженное мясо.

В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альвареса состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

4 апреля президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал, что надеется, что реванш между Альваресом и Головкиным все же состоится в 2018 году. По информации TMZ Sports, Головкин не против перенести несостоявшийся поединок на более поздний срок. Ожидается, что стороны обсудят возможность проведения боя осенью 2018 года.

Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Этот результат сохранил за казахстанцем все его титулы, но прервал серию из 37 побед.

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