Промоутер Головкина рассказал подробности поиска соперника на 5 мая

«Надеюсь, что вскоре мы объявим соперника. Практически все зависит от решения NSAC. Тот же Альварес отказался от боя, так как у него не было других вариантов. Сейчас «Канело» тренируется и готовится к реваншу. Он также хочет драться 5 мая. Он хочет оставаться активным. Вскоре мы начнем обсуждения деталей реванша.

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Кандидатов на бой с Головкиным — масса, но нам предстоит выбрать одного. Сейчас мы работаем со списком из пяти имен. Озвучивать не хочу, ведь сперва необходимо удостовериться, что сбоев не возникнет. Проблема в том, что до боя всего месяц. Однозначно, соперник не будет левшой. Это я гарантирую. Головкин спаррингует с правшами, он не готовился к бою с левшой. И да, Гэри О́Салливан — один из кандидатов, — рассказал промоутер, слова которого приводит vRINGe.com.

«То, что произошло с “Канело” — это ужасно. Прежде всего для спорта. Мы очень разочарованы. Лучшее, что мы можем сделать в текущей ситуации — провести 5 мая промежуточный бой. Как только будет готов вердикт по делу “Канело”, мы вернемся за стол переговоров. После того, как в первом поединке судьи отобрали победу у Головкина, он нацелен провести реванш и доказать, что он — сильнее Альвареса», — добавил Леффлер.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции «Канело» свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила заявку Головкина на проведение вечера бокса, который пройдет под эгидой промоутерской компании GGG Promotions на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Бой Головкина станет главным событием и будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций. Соперник казахстанца пока неизвестен.

В последние дни главным претендентом на замену Альваресу считался мексиканский проспект первого среднего веса Хайме Мунгуйя (28−0, 24 КО), но NSAC не разрешила ему драться с Головкиным, так как 21-летний боксер не имеет опыта 12-раундовых поединков и только один раз выступал за пределами родины.

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Желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде и Габриэль Росадо, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.