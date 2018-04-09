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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

Победивший Эрисланди Лара американский боксер заявил о желании встретиться с Головкиным

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом среднем весе американский боксер Джарретт Херд (22−0, 15 КО), одержавший 7 апреля в Лас-Вегасе непростую победу над кубинцем Эрисланди Лара (25−3−2, 14 КО), поведал о том, что главная цель — получить большие, денежные поединки с такими боксерами, как казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), мексиканец Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) или британец Келл Брук (37−2, 26 КО), сообщает vRINGe.com.

«Да, это так. Моя цель — со временем подняться в средний дивизион и встретиться там с парнями, типа Альвареса, Головкина или Брука. Вскоре (12 мая в США) Лиам Смит сразится с (чемпионом) Садамом Али (за титул по версии WBO). Я уже успел переброситься со Смитом парочкой слов. Мы вполне можем провести объединительный бой. Чувствую, что мне все по плечу после того, как я побил лучшего бойца дивизиона, — заявил Херд.

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— Возможен ли бой против (чемпиона WBC) Жермелла Чарло? Все зависит от предложения. А вообще-то я планирую драться с Чарло до того, как перейду в средний вес. Я в любом случае не прячусь. Чарло не придется меня искать. Мне нравится эта идея. Да, я хочу с ним драться. А еще хочу драться с Бруком. Не важно, с кем из них. Главное, чтобы предложение соответствовало.

Напомним, что Херд одержал победу раздельным решением судей над Ларой. Это позволило ему объединить титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, IBO в первом среднем весе.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе, США. Бой продлился все 12 отведенных раундов. Ключевым моментом стал нокдаун кубинца в 12 раунде, благодаря чему судьи вынесли раздельное решение в пользу Херда — 114−113, 114−113, 113−114.

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