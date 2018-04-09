Победивший Эрисланди Лара американский боксер заявил о желании встретиться с Головкиным
Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом среднем весе американский боксер Джарретт Херд (22−0, 15 КО), одержавший 7 апреля в
Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом среднем весе американский боксер Джарретт Херд (22−0, 15 КО), одержавший 7 апреля в
«Да, это так. Моя цель — со временем подняться в средний дивизион и встретиться там с парнями, типа Альвареса, Головкина или Брука. Вскоре (12 мая в США) Лиам Смит сразится с (чемпионом) Садамом Али (за титул по версии WBO). Я уже успел переброситься со Смитом парочкой слов. Мы вполне можем провести объединительный бой. Чувствую, что мне все по плечу после того, как я побил лучшего бойца дивизиона, — заявил Херд.
— Возможен ли бой против (чемпиона WBC) Жермелла Чарло? Все зависит от предложения. А
Напомним, что Херд одержал победу раздельным решением судей над Ларой. Это позволило ему объединить титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, IBO в первом среднем весе.
Поединок состоялся в