Победивший Эрисланди Лара американский боксер заявил о желании встретиться с Головкиным

«Да, это так. Моя цель — со временем подняться в средний дивизион и встретиться там с парнями, типа Альвареса, Головкина или Брука. Вскоре (12 мая в США) Лиам Смит сразится с (чемпионом) Садамом Али (за титул по версии WBO). Я уже успел переброситься со Смитом парочкой слов. Мы вполне можем провести объединительный бой. Чувствую, что мне все по плечу после того, как я побил лучшего бойца дивизиона, — заявил Херд.

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— Возможен ли бой против (чемпиона WBC) Жермелла Чарло? Все зависит от предложения. А вообще-то я планирую драться с Чарло до того, как перейду в средний вес. Я в любом случае не прячусь. Чарло не придется меня искать. Мне нравится эта идея. Да, я хочу с ним драться. А еще хочу драться с Бруком. Не важно, с кем из них. Главное, чтобы предложение соответствовало.

Напомним, что Херд одержал победу раздельным решением судей над Ларой. Это позволило ему объединить титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, IBO в первом среднем весе.