Бывший лидер P4P выступит в андеркарте боя Головкина 5 мая

Так, согласно информации BoxRec.com, Гонсалес выйдет на ринг против мексиканского боксера Педро Педрин Гевары. Никарагуанец два своих последних поединка проиграл тайцу Срисакету Сор Рунгвисаи, а до этого выиграл все 46 боев. Из-за этого Гонсалес потерял лидерство в рейтинге P4P. Гевара провел на профи-ринге 34 боя, выиграв 30, три проиграв и один завершив вничью.

Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила заявку Головкина на проведение вечера бокса, который пройдет под эгидой промоутерской компании GGG Promotions 5 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Бой Головкина станет главным событием и будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций. Соперник казахстанца пока неизвестен.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции «Канело» свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая.

В последние дни главным претендентом на замену Альваресу считался мексиканский проспект первого среднего веса Хайме Мунгуйя (28−0, 24 КО), но NSAC не разрешила ему драться с Головкиным, так как 21-летний боксер не имеет опыта 12-раундовых поединков и только один раз выступал за пределами родины.

Желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде и Габриэль Росадо, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.