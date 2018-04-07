Известный тренер поддержал решение NSAC не допускать Мунгуйю к бою с Головкиным

Известный мексиканский тренер Игнасио «Начо» Беристайн считает, что NSAC сделала все правильно.

«Если бы я был в комиссии, то и сам не санкционировал бы такой бой, — приводит слова Беристайна vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.com. — Он еще мальчик — с многими достоинствами, но и недостатками. Он мощно бьет, но много пропускает. Мне нравится, как Мунгуйя выбрасывает комбинации, но выводить его сейчас на GGG — это погубить того, кто может в будущем стать звездой.

Читайте также Беленький: Ни один серьезный боксер не подпишется на бой с Головкиным 5 мая

«Начо» не сомневается в том, что Хайме дал бы Головкину хороший бой, но уточняет: есть немалый шанс, что Геннадий его забьет и повредит здоровью мексиканца.

«Комиссия имеет право не разрешать определенные бои, и, считаю, они сделали одолжение тем, кто ведет этого паренька в боксе. Потому что было бы больно видеть, как разрушается его шанс стать отменным бойцом», — подчеркнул коуч.