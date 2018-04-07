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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

Известный тренер поддержал решение NSAC не допускать Мунгуйю к бою с Головкиным

На неделе Атлетическая комиссия штата Невада сказала нет поединку лидера среднего веса Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с безвестным мексиканским проспектом Хайме Мунгуйей (28−0, 24 КО), несмотря на то, что стороны вроде бы почти заключили контракт. Чиновники посчитали, что 21-летний панчер из Тихуаны недостаточно плавно подведен по карьере к бою с противником такого уровня.

Известный мексиканский тренер Игнасио «Начо» Беристайн считает, что NSAC сделала все правильно.

«Если бы я был в комиссии, то и сам не санкционировал бы такой бой, — приводит слова Беристайна vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.com. — Он еще мальчик — с многими достоинствами, но и недостатками. Он мощно бьет, но много пропускает. Мне нравится, как Мунгуйя выбрасывает комбинации, но выводить его сейчас на GGG — это погубить того, кто может в будущем стать звездой.

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«Начо» не сомневается в том, что Хайме дал бы Головкину хороший бой, но уточняет: есть немалый шанс, что Геннадий его забьет и повредит здоровью мексиканца.

«Комиссия имеет право не разрешать определенные бои, и, считаю, они сделали одолжение тем, кто ведет этого паренька в боксе. Потому что было бы больно видеть, как разрушается его шанс стать отменным бойцом», — подчеркнул коуч.

Напомним, Мунгуйя был одним из лидеров среди кандидатов на бой с GGG после того, как у казахстанца сорвался назначенный на 5 мая реванш с «Канело». Теперь кандидатом № 1, вероятно, является ирландский слаггер Гэри О́Салливан (27−2, 19 КО).

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