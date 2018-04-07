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12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Диллиан Уайт недоволен Поветкиным

Британский боксёр-супертяжеловес Диллиан Уайт выразил недовольство заявлением Александра Поветкина о том, что россиянина интересует только бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBO, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Поветкин дал предварительное согласие на бой против Диллиана Уайта.

«Ну же, Саша, прекрати колебаться, на прошлой неделе ты сказал, что будешь драться со мной, почему ты резко поменял мнение? Я — первый номер в рейтинге WBC, но всё ещё рад был бы встретиться с тобой», — написал в своём «твиттере» Диллиан Уайт.

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