Диллиан Уайт недоволен Поветкиным

Ранее сообщалось, что Поветкин дал предварительное согласие на бой против Диллиана Уайта.



«Ну же, Саша, прекрати колебаться, на прошлой неделе ты сказал, что будешь драться со мной, почему ты резко поменял мнение? Я — первый номер в рейтинге WBC, но всё ещё рад был бы встретиться с тобой», — написал в своём «твиттере» Диллиан Уайт.