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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

Джермелл Чарло: У нас с братом есть то, что поможет победить Головкина

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло считает, что он, как и его брат-близнец Джермалл, способен побить казахстанского боксера Геннадия Головкина.

«Я скажу так, он готов (Джермалл Чарло). Нам по 27 лет, мы занимаемся боксом с восьми лет, мы занимались этим всю жизнь, наша семья состоит из спортсменов: моя мама спортсменка, мой папа — спортсмен. Я думаю, у нас есть то, что поможет нам выиграть у GGG, потому что мы работаем над этим, мы играем с огнем, мы боремся, мы используем ум, мы используем движение. Так что нужно боксировать! БАМ БАМ БАМ — заставлять его двигаться, я думаю, сейчас на самом деле мало кто двигается, может только Джейкобс? Но я думаю, единственная вещь, которой не хватило Джейкобсу — это сила, будь у него сила, он бы “порвал” GGG. “Канело” — сильный, поэтому так и получилось, и я знаю, что мой брат сейчас сильнее, чем “Канело”, сильнее, чем кто-либо, и он может сделать что-то удивительное!», — рассказал Джермелл Чарло в интервью Fight Hub TV.

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Напомним, братья-близнецы Чарло — Джермелл и Джермалл неоднократно заявляли о желании биться в ринге с Геннадием Головкиным. Также за этот поединок в свое время ратовал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

При этом 5 мая в Лас-Вегасе должен был состояться второй бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, которые осенью прошлого года в том же месте не смогли выявить сильнейшего. Однако мексиканский боксер не смог пройти допинг-тест, вследствие чего поединок был отложен на неопределенное время. Тем не менее GGG намерен биться 5 мая. Новый соперник на эту дату должен определиться в ближайшее время.

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