Джермелл Чарло: У нас с братом есть то, что поможет победить Головкина

«Я скажу так, он готов (Джермалл Чарло). Нам по 27 лет, мы занимаемся боксом с восьми лет, мы занимались этим всю жизнь, наша семья состоит из спортсменов: моя мама спортсменка, мой папа — спортсмен. Я думаю, у нас есть то, что поможет нам выиграть у GGG, потому что мы работаем над этим, мы играем с огнем, мы боремся, мы используем ум, мы используем движение. Так что нужно боксировать! БАМ БАМ БАМ — заставлять его двигаться, я думаю, сейчас на самом деле мало кто двигается, может только Джейкобс? Но я думаю, единственная вещь, которой не хватило Джейкобсу — это сила, будь у него сила, он бы “порвал” GGG. “Канело” — сильный, поэтому так и получилось, и я знаю, что мой брат сейчас сильнее, чем “Канело”, сильнее, чем кто-либо, и он может сделать что-то удивительное!», — рассказал Джермелл Чарло в интервью Fight Hub TV.