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11:10 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучены гонорары участников вечера бокса Лара — Херд

Как сообщает vRINGe.com, атлетическая комиссия штата Невада огласила гонорары участников вечера бокса, который состоится 7 апреля в Hard Rock Hotel and Casino (Лас-Вегас, США).

Чемпионы Эрисланди Лара (25−2−2, 14 КО) и Джарретт Херд (21−0, 15 КО), которым предстоит объединительный бой за титулы по версиям IBF, IBO и «суперчемпиона» WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг), заработают соответственно 1 миллион и 500 тысяч долларов.

Бывший чемпион IBF в весе до 76,2 кг Джеймс Дигейл (23−2−1, 14 КО) встретится со своим обидчиком, действующим чемпионом Кейлебом Труэксом (29−3−2, 18 КО) в реванше. Оба бойца получат по 300 тысяч.

А Джулиан Уильямс (24−1−1, 15 КО) и Натаниэль Галлимор (20−1−1, 17 КО), которым предстоит определить обязательного претендента по линии IBF в весе до 69,9 кг, заработают по 40 тысяч.

Вечер бокса состоится 7 апреля (утро 8-го числа по Казахстану).

Предложенный Канату Исламу непобежденный чемпион мира прошел взвешивание перед боем с Ларой в Лас-Вегасе.

Напомним, в октябре прошлого года Херд и Лара дрались в рамках одного вечера бокса. Тогда американец одержал досрочную победу над экс-чемпионом мира Остином Траутом (30−4, 17 КО), а кубинец одолел единогласным решением судей ранее непобежденного Террела Гауша (20−1, 9 КО).

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