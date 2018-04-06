Резолюция WBA: Джошуа заставили драться с Поветкиным

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Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым сейчас владеет британец Энтони Джошуа. Соответствующую информацию опубликовал в пятницу в своем «твиттере» промоутер отечественного спортсмена Андрей Рябинский. По его словам, бой должен состояться не позднее, чем в ближайшие 150 дней — отсчет пошел с 6 апреля. Причем в указанный период Джошуа запрещено драться с кем-либо еще.

На переговоры сторонам боксеров отведено 30 дней. Если за указанный срок они не смогут прийти к соглашению, будут назначены торги, по итогам которых определится организатор шоу.

Собственно, сам факт выхода 38-летнего Поветкина на чемпионский поединок неожиданностью не стал. О подобной перспективе много говорили еще перед его субботним боем с Дэвидом Прайсом в Кардиффе, окончившемся поражением британца нокаутом. Одновременно с 34-й победой в карьере россиянин защитил два второстепенных пояса и сохранил за собой первые строчки в линейных рейтингах WBA и WBO, что дает ему право оспаривать полноценные титулы.

В третьем раунде схватки с Прайсом Поветкин сначала отправил соперника на пол, а затем и сам побывал в нокдауне. Тем не менее, он уверен в собственных силах применительно к сражению с Джошуа, желая встретиться с ним как можно скорее.

«В целом я доволен работой на ринге, за исключением момента с нокдауном, — приводит слова Русского Витязя “Р-Спорт”. — Хотя вначале я был закрепощенным, и много чего не получалось. Потом потихонечку раскрепостился и в итоге провел тот удар, который нарабатывали на спаррингах. Но мы еще будем разбирать этот поединок. Сейчас у меня одно желание — бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный поединок. Я уверен в себе!».

Отметим, что 203-сантиметровый Прайс был выбран для Поветкина не в последнюю очередь из-за схожести в габаритах с Джошуа (рост 198 см). Сильно уступающий им в этом компоненте (188 см) Александр не в первый раз встретился с таким гигантом, но сумел завершить дело в пятом раунде, несмотря на определенные трудности.

Сразу после вечера в Кардиффе промоутер Джошуа, известный «делец» от бокса Эдди Хирн попытался «подсунуть» Поветкину другого своего подопечного Диллиана Уайта, который, в отличие от более успешного соотечественника, не имеет интересующих россиянина регалий, а свое единственное поражение потерпел как раз от Джошуа — в 2015-м, когда тот еще не был чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Поветкин, которого поджимает возраст, грезит именно титулами. А команда Джошуа — очень большими деньгами, для чего пыталась добиться более выгодного в финансовом плане поединка с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Британец и американец уже даже обсудили нюансы возможной дуэли, однако WBA требует от Джошуа соблюдения регламента, а именно — защиты пояса по своей версии.

В противном случае его ведь могут и отобрать, а дальше — объявить вакантным и, допустим, поставить на кон боя Поветкина с другим конкурентом. В общем, вариантов довольно много. Позиция россиянина и его лагеря прекрасно известна. Теперь слово за Джошуа, Хирном и компанией.

Примечательно, что вскоре после публикации Рябинским своего поста о резолюции WBA Хирн признал существование такого пункта и выразил готовность подготовить схватку Джошуа с Поветкиным, — хотя изначально явно не горел подобной идеей.

«У нас есть 30 дней на переговоры. Это значит, что следующий поединок Энтони, скорее всего, проведет либо с Уайлдером, или же с Поветкиным. Наш парень хочет боя и, я уверен, получит его», — сказал Хирн Sky Sports, не конкретизировав, правда, о бое с кем из соперников все-таки идет речь.

С высокой степенью вероятности до конца текущего года Поветкин во второй раз в жизни получит шанс стать чемпионом мира. 5 октября 2013 года он уже оспаривал пояса WBA, WBO и IBF в сражении с украинцем Владимиром Кличко в московском «Олимпийском», потерпев сокрушительное поражение по очкам.

Впрочем, с тех пор россиянин разительно изменился, поменял менеджера, тренера и провел победную серию из уже восьми поединков.

Если с Уайтом хитрец Хирн планировал свести Поветкина в июне, то в случае с боем против Джошуа чаще называют осень — не применительно пока к месяцу и месту.