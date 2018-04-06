Боксеры «Астана Арланс» всухую победили «Чайна Драгонс» в WSB

Встреча в Гуйянгне началась со счета 1:0 в пользу «Астана Арланс», так как у «Чайна Драгонс» нет боксера в весе до 91 килограммов. Победа из-за неявки соперника была присуждена казахстанцу Антону Пинчуку.

Открывал же вечер бой весовой категории до 49 килограммов, в котором казахстанец Темиртас Жусупов победил китайца Квана Янга — 3:0.

Во втором поединке Ильяс Сулейменов в рамках веса до 56 килограммов техническим нокаутом победил Квинсяна Мэя. В четвертом раунде казахстанец отправил соперника в нокаут. При падении Мэй повредил руку и не смог встать сам.

Еще одну победу единогласным решением «Астана Арланс» принес Бекдаулет Ибрагимов, который в весе до 64 килограммов встречался c Чензе Кви — 3:0.

В заключительном поединке Абильхан Аманкул в рамках веса до 75 килограммов победил Женхана Вана. Поединок был остановлен рефери во втором раунде из-за повреждения одного из боксеров. В итоге к моменту остановки по очкам лидировал Аманкул, который сделал счет 5:0 в пользу «Астана Арланс».