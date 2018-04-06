Боксеры «Астана Арланс» всухую победили «Чайна Драгонс» в WSB
Боксеры «Астана Арланс» досрочно победили китайский «Чайна Драгонс» в гостевом матче Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры «Астана Арланс» досрочно победили китайский «Чайна Драгонс» в гостевом матче Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Гуйянгне началась со счета 1:0 в пользу «Астана Арланс», так как у «Чайна Драгонс» нет боксера в весе до 91 килограммов. Победа
Открывал же вечер бой весовой категории до 49 килограммов, в котором казахстанец Темиртас Жусупов победил китайца Квана Янга — 3:0.
Во втором поединке Ильяс Сулейменов в рамках веса до 56 килограммов техническим нокаутом победил Квинсяна Мэя. В четвертом раунде казахстанец отправил соперника в нокаут. При падении Мэй повредил руку и не смог встать сам.
Еще одну победу единогласным решением «Астана Арланс» принес Бекдаулет Ибрагимов, который в весе до 64 килограммов встречался c Чензе Кви — 3:0.
В заключительном поединке Абильхан Аманкул в рамках веса до 75 килограммов победил Женхана Вана. Поединок был остановлен рефери во втором раунде
Заключительный матч «Астана Арланс» в группе «Азия» пройдет 14 апреля в Таразе. Соперником вновь станет «Чайна Драгонс».