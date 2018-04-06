Промоутер Шариповой рассказал о следующем бое
Следующий поединок казахстанской чемпионки мира по профессиональному боксу Фирузы Шариповой может состояться в июне этого года в
Следующий поединок казахстанской чемпионки мира по профессиональному боксу Фирузы Шариповой может состояться в июне этого года в
Ранее в СМИ сообщалось, что следующий бой Фирузы Шариповой пройдет этой весной в мае месяце, а в качестве места проведения рассматриваются стадион «Тараз-Арена» или недавно построенная в
Сегодня в ходе
«Перенос, конечно, не очень хорошо. Мы рассчитывали на 12 мая, но с кем попало не очень хотелось бы проводить бой, поэтому мы ждем сегодняшнего боя с Евой Вальстрем. Сейчас как раз наши представители тоже находятся в Финляндии, поэтому сразу после ее поединка будем разговаривать об организации боя с ней, потому что это задача номер один — титул WBC. На данный момент Фируза обладает поясами IBO и WBC Silver, а нам нужен полноценный чемпионский титул, — сказал Завилейский.
Отвечая на вопросы, он признался, что переговоры с финкой проходили не так легко, так как ранее они приглашали ее на бои в Астану в период выставки ЭКСПО, а чуть позже на
«Питер был выбран, потому что два своих последних боя у Фирузы были в Казахстане и для того, чтобы ее не называли «домашней чемпионкой» нам нужно выезжать за рубеж. Плюс мы
«Хочется боксировать с сильнейшими, представлять нашу страну на международной арене, становиться абсолютной чемпионкой мира из Казахстана по профессиональному боксу. Сейчас у нас в планах стать абсолютными чемпионами мира по профессиональному боксу, но далее, конечно, хотелось бы выступить на Олимпийских играх и завоевать для страны золотую медаль, — сказала в свою очередь Фируза Шарипова.
Кроме того, комментируя возможность поединка с другой отечественной боксершей Зариной Цолоевой, которую многие называют «казахстанская Андженила Джоли», менеджер Сергей Завилейский ответил, что на данный момент встреча двух спортсменок невозможна.
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Отвечая о тренировках и
«Их имена мы не можем называть по контракту. Это иностранные чемпионки мира, это лучшие
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова за два неполных два года своей карьеры провела на