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15:43 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Шариповой рассказал о следующем бое

Следующий поединок казахстанской чемпионки мира по профессиональному боксу Фирузы Шариповой может состояться в июне этого года в Санкт-Петербурге с обладательницей пояса WBC Евой Вальстрем, сказал менеджер Сергей Завилейский на пресс-конференции в Астане.

Ранее в СМИ сообщалось, что следующий бой Фирузы Шариповой пройдет этой весной в мае месяце, а в качестве места проведения рассматриваются стадион «Тараз-Арена» или недавно построенная в Санкт-Петербурге «М-1 арена».

Сегодня в ходе пресс-конференции, объясняя перенос встречи, Сергей Завилейский сказал, что изменение даты произошло из-за переговорного процесса с возможной соперницей из Финляндии.

«Перенос, конечно, не очень хорошо. Мы рассчитывали на 12 мая, но с кем попало не очень хотелось бы проводить бой, поэтому мы ждем сегодняшнего боя с Евой Вальстрем. Сейчас как раз наши представители тоже находятся в Финляндии, поэтому сразу после ее поединка будем разговаривать об организации боя с ней, потому что это задача номер один — титул WBC. На данный момент Фируза обладает поясами IBO и WBC Silver, а нам нужен полноценный чемпионский титул, — сказал Завилейский.

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Отвечая на вопросы, он признался, что переговоры с финкой проходили не так легко, так как ранее они приглашали ее на бои в Астану в период выставки ЭКСПО, а чуть позже на вечер-бокса в Алматы, однако Ева Вальстрем отвечала отказом, предлагая перенести на поздний срок.

«Питер был выбран, потому что два своих последних боя у Фирузы были в Казахстане и для того, чтобы ее не называли «домашней чемпионкой» нам нужно выезжать за рубеж. Плюс мы все-таки хотим боксировать именно с Евой Вальстрем, а Санкт-Петербург для нее практически домашняя арена. Надо понимать, что Ева ни одного боя не провела за территорией Финляндии. Мы так понимаем, что пока не хочет, — добавил менеджер.

«Хочется боксировать с сильнейшими, представлять нашу страну на международной арене, становиться абсолютной чемпионкой мира из Казахстана по профессиональному боксу. Сейчас у нас в планах стать абсолютными чемпионами мира по профессиональному боксу, но далее, конечно, хотелось бы выступить на Олимпийских играх и завоевать для страны золотую медаль, — сказала в свою очередь Фируза Шарипова.

Кроме того, комментируя возможность поединка с другой отечественной боксершей Зариной Цолоевой, которую многие называют «казахстанская Андженила Джоли», менеджер Сергей Завилейский ответил, что на данный момент встреча двух спортсменок невозможна.

«Во-первых, сейчас это нереально. Чтобы драться с чемпионкой мира, нужно улучшить рейтинг, чего у Зарины сейчас нет. Во-вторых, мы сами на это не пойдем, потому что понимаем, что уровень подготовки Фирузы и Зарины разные. Считаю, что Фируза просто убьет ее на ринге, — объяснил Завилейский.

Отвечая о тренировках и спаринг-партнерах своей подопечной, он рассказал, что на сегодняшний день с казахстанской во время подготовки боксируют сильнейшие чемпионки мира и даже боксеры мужчины.

«Их имена мы не можем называть по контракту. Это иностранные чемпионки мира, это лучшие бойцы-девушки из России и несколько парней. То есть идет спарринг, который длиться 12 раундов подряд по 3 минуты, где каждые два раунда к ней заходит новый партнер. То есть у нее на данный момент такой уровень, что во время поединка с парнем она напряжена. Мы это видим по приборам, так как в этот момент у нее на теле установлены датчики. Когда боксирует с девушками, то два последующих раунда она отдыхает и восстанавливается, — рассказал менеджер Фирузы Шариповой.

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова за два неполных два года своей карьеры провела на профи-ринге более 10 боев и за это время стала обладательницей пояса IBO во втором полулегком (до 58,97 килограмма) весе, а также пояса WBC Silver в этом же весе, что делает ее обязательной претенденткой на основной пояс WBC, которым владеет финка Ева Вальстрем. Помимо этого, Шарипова в августе 2017 года взяла вакантные на тот момент титулы чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBU в бою с болгарской спортсменкой Миленой Колевой в Астане.

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