Зеленый свет от WBA: Поветкин должен провести бой с Джошуа

Источник: РИА "Новости"

Поветкин еще после декабрьской победы над немцем Кристианом Хаммером в Екатеринбурге имел статус обязательного претендента по линии WBA (Super), а также занимал первое место в рейтинге WBO. И встреча с Джошуа напрашивалась. Однако для лучшей раскрутки боя между двумя олимпийскими чемпионами, а также для лучшей узнаваемости Поветкина в Великобритании для россиянина был организован промежуточный поединок.

В конце марта Поветкин в Кардиффе в пятом раунде эффектно нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Прайсу после боя с Русским Витязем пришлось обращаться к врачу, и габаритному британцу наложил более 40 швов. Этот поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера, которому принадлежал пояс WBO.

«Джошуа любопытный парень, который иногда сильно впечатляет, как, например, было в бою с Владимиром Кличко, где он был очень хорош. А иногда бывает просто ни о чем, как это было в бою с Паркером. Он совершенно не поразил. Но 100%, что это сильный парень», — сказал сразу после тех поединков Рябинский.

После победы над Прайсом функционер делился с РИА Новости ходом переговоров со стороной Джошуа. «Пока планируем, что осенью выйдем против Джошуа. Но контракт не подписан, окончательной договоренности нет, но идут переговоры на эту тему. Может быть, этот бой будет в Великобритании, а может быть в России, но это будет осенью. Саше проще проводить бои за рубежом, он так устроен. Он говорит, что на него меньше давит ответственность. Будем смотреть по ситуации, но я не исключаю проведения боя в России», — сказал он.

А уже в пятницу Рябинский в своем микроблоге в Twitter поделился многообещающим фактом. «Внимание! Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA! Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры», — написал он.

Поветкину все по плечу

Еще накануне заявления Рябинского Поветкин в разговоре с корреспондентом РИА Новости делился впечатлениями о сложившейся ситуации с боем против Джошуа. «Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный бой. Я уверен в себе!» — заметил Русский Витязь, добавив, что в поединке с Прайсом не испытывал никакого негатива со стороны британской публики.

Промоутер Джошуа Эдди Херн также подтвердил, что после заявления WBA следующим соперником британского боксера станет, вероятно, либо Поветкин, либо чемпион WBC американец Деонтей Уайлдер. «У нас есть 30 дней на переговоры. На этом этапе это означает, что очень вероятно, что следующий поединок Энтони будет с Уайлдером или с Поветкиным. Энтони хочет боя, и я уверен, что он его получит», — заметил функционер.

Объединительные бои всегда приоритетны, да и сам Джошуа заявлял о желании встретиться именно с Уайлдером. «Я хочу боя с Уайлдером. Выведите его на ринг, и я побью его. 2018-й всегда был подходящим годом для того, чтобы завоевать все пояса. Сейчас нам не хватает одного. Не время сидеть сложа руки», — сказал олимпийский чемпион-2012.

Тем не менее есть надежда, что Джошуа не станет избегать встречи с Поветкиным. По мнению обладателя пояса WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, стороны боксеров настроены на этот бой. «Многие понимают, неспроста два таких боксера, как Поветкин и Джошуа, боксировали в одной программе, — сказал Бивол. — По моему мнению, это показатель того, что обе стороны настроены на такой бой. И это не может не радовать. Нас может ожидать противостояние: опыт против молодости. У любого есть шанс на победу, тем более в тяжелом весе».

«У Поветкина очень хорошие и тяжелые боковые удары. Если один из них «донесется» до лица Джошуа, то будет печально.

В то же время у Джошуа всегда правая рука находится у подбородка, как будто приклеена. То есть защита у него хорошая. А вообще у Поветкина колоссальный опыт.

В бою может быть все что угодно, и этот опыт может пригодиться", — заметил Бивол.

Экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд, вспоминая бой Джошуа с Паркером, констатировал, что британец «не смог подстроиться к скорости». «Да, он выиграл, но я думаю, что в главном бою ждали чуть больше действий, хотели и думали, что по-другому закончится поединок. Честно, думаю, что Александр готов и может победить Джошуа в такой форме, в какой он сейчас находится, и при такой форме, как боксирует Джошуа», — заявил он.