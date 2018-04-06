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15:10 (мск), источник: Р-Спорт

Промоутер Джошуа: Очень вероятно, что следующий бой будет с Поветкиным

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Очень вероятно, что следующий бой Энтони Джошуа проведет против американца Деонтея Уайлдера или россиянина Александра Поветкина, заявил промоутер британского боксера-тяжеловеса Эдди Херн.

Источник: AP 2018

«Всемирная боксерская ассоциация (WBA) вчера назвала Поветкина обязательным претендентом на бой с Джошуа. У нас есть 30 дней на переговоры. На этом этапе это означает, что очень вероятно, что следующий поединок Энтони будет с Уайлдером или Поветкиным. Энтони хочет боя, и я уверен, что он его получит», — сказал Херн, чьи слова приводит Sky Sports.

Ранее в пятницу глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что Поветкин назначен WBA обязательным претендентом на бой с обладателем чемпионского пояса организации Джошуа. По его словам, у сторон есть срок в 150 дней на организацию боя и 30 дней на переговоры.

Поветкин 31 марта в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера, владевшего поясом WBO. Россиянин является обязательным претендентом по линии WBA (Super) и первым номером рейтинга WBO.

Джошуа после боя с Паркером выразил желание встретиться на ринге с Уайлдером. В свою очередь американский боксер через прессу ответил на это согласием.

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