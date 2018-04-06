Промоутер Джошуа: Очень вероятно, что следующий бой будет с Поветкиным

Источник: AP 2018

«Всемирная боксерская ассоциация (WBA) вчера назвала Поветкина обязательным претендентом на бой с Джошуа. У нас есть 30 дней на переговоры. На этом этапе это означает, что очень вероятно, что следующий поединок Энтони будет с Уайлдером или Поветкиным. Энтони хочет боя, и я уверен, что он его получит», — сказал Херн, чьи слова приводит Sky Sports.

Ранее в пятницу глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что Поветкин назначен WBA обязательным претендентом на бой с обладателем чемпионского пояса организации Джошуа. По его словам, у сторон есть срок в 150 дней на организацию боя и 30 дней на переговоры.

Поветкин 31 марта в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера, владевшего поясом WBO. Россиянин является обязательным претендентом по линии WBA (Super) и первым номером рейтинга WBO.