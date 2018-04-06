«Из его рта льется тупость». Мексиканский боксер нашел несостыковки в словах «Канело» про мясо и допинг

В марте 2014 года Ангуло проиграл Альваресу техническим нокаутом в десятом раунде. Бой проходил в Лас-Вегасе.

— Вы выросли в Мексике и знаете многих ребят, у которых была та же самая проблема с зараженным мясом. Как думаете, может «Канело» принимал что-то, когда дрался с вами?

— Изо рта «Канело» всегда льется такая тупость. Когда он говорит, что в его организм кленбутерол попал через «зараженное» мясо — это фигня. Все знают о проблемах с мясом в Мексике. У целой команды по футболу в анализах был обнаружен кленбутерол -и все в курсе, что это большая проблема.

Вы сами назвали имена, которые у всех на слуху — Эрик Моралес, Франциско Варгас. Но, например, у Варгаса совсем другая проблема — это парень с улиц, он мог купить тако с уличных вагончиков и не знать, какое мясо готовят эти ребята.

А «Канело» имеет достаточно средств, чтобы не питаться чем попало. У него есть деньги на личного повара и на покупку отличного мяса. Да и его тренер Чепо Рейносо в прошлом был мясником, и он-то точно должен быть в курсе, какое мясо можно есть, а какое — не стоит.

Так что «Канело» должно быть стыдно за те вещи, которые он говорит. И с тех пор, как футбольная команда воспользовалась этой «отмазкой», теперь каждый считает, что может использовать эту информацию, как уважительную причину. К тому же — для чего используется кленбутерол? Чтобы скинуть вес. Что нужно боксерам? Контролировать вес!

— То есть вы не верите в эти слова?

— Я не куплюсь на это дерьмо.

— Как думаете, какое наказание должен понести «Канело» за то, что в его организме был найден кленбутерол?

— Я точно не знаю всех законов и не знаю, что они будут делать для решения этой проблемы. Но заметьте, что те, у кого есть последнее слово, ничего не делают. В конце концов здесь слишком много политики и заинтересованных лиц. Это тип боев всегда зарабатывает много денег, так что тут может случиться что угодно.

Ранее стало известно, что в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альвареса состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.