«Бой отменен». Менеджер рассказал, почему не успеет найти соперника для казахстанского средневеса

Как сообщил менеджер боксера Фархад Шарипов, соперником должен был стать аргентинец Виктор Екснер (3−3, 1 КО), но 26-летний спортсмен не смог выйти на ринг.

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— Он отказался. Сегодня перед взвешиванием Екснер позвонил и сказал, что он в больнице. Плохо себя почувствовал из-за сгонки веса, — сказал Шарипов.

— И теперь снова без соперника?

— Да, он уже не успеет провести бой. Предлагают 14 апреля, но ребята улетают 10-го числа.

— Ранее была информация, что соперником будет Карлос Альберто Родригеса (6−7−1, 2 КО).

— Да, но ребят уже знают и боятся. У Бобиржана Моминова три соперника сменилось. У Армана — тоже три. Но на взвешивание, которое прошло сегодня, уже не успели найти замену. Это обычно 99 процентов невозможно.