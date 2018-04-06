«Бой отменен». Менеджер рассказал, почему не успеет найти соперника для казахстанского средневеса
Казахстанский суперсредневес Арман Рысбек (3−0, 2 КО) не будет боксировать в Аргентине 6 апреля, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский суперсредневес Арман Рысбек (3−0, 2 КО) не будет боксировать в Аргентине 6 апреля, передает корреспондент Vesti.kz.
Как сообщил менеджер боксера Фархад Шарипов, соперником должен был стать аргентинец Виктор Екснер (3−3, 1 КО), но 26-летний спортсмен не смог выйти на ринг.
— Он отказался. Сегодня перед взвешиванием Екснер позвонил и сказал, что он в больнице. Плохо себя почувствовал
— И теперь снова без соперника?
— Да, он уже не успеет провести бой. Предлагают 14 апреля, но ребята улетают 10-го числа.
— Ранее была информация, что соперником будет Карлос Альберто Родригеса (6−7−1, 2 КО).
— Да, но ребят уже знают и боятся. У Бобиржана Моминова три соперника сменилось. У Армана — тоже три. Но на взвешивание, которое прошло сегодня, уже не успели найти замену. Это обычно 99 процентов невозможно.
Единственным казахстанцем, который выйдет 6 апреля (в Казахстане будет утро следующего дня) на ринг вечера бокса в Аргентине, станет 26-летний Бобиржан Моминов (5−0, 4 КО). Соперником полусредневеса будет 28-летний Хосе Игнасио Балседо (1−0).