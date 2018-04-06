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12:50 (мск), источник: Vesti.kz

Хамитов: Бывает такое, что допинг попадает через мясо. На месте Головкина я бы вышел на бой с «Канело»

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал ситуацию с положительным допингом-тестом Сауля «Канело» Альвареса и пожелал Геннадию Головкину все равно встретиться на ринге с мексиканцем 5 мая.

— Я всегда буду ненавидеть и не уважать тех, кто принимает допинг. Потому что те виды спорта, где мы выходим, а это и смешанные единоборства, и бокс — это как гладиаторские бои. И тот человек, который использует допинг, можно сказать, выходит на бой с ножом. Поэтому я всегда против допинга и запрещенных веществ.

Что касается Альвареса, то его команда сказала, что допинг попал через мясо. Такое бывает. Сейчас даже для куриного мяса применяется допинг, чтобы ускорить рост. Если бы я был на месте Головкина, то я бы согласился выйти на бой. Почему? До боя еще целый месяц, и в этот период Антидопинговая комиссия может каждый день проверять Альвареса. И он выйдет на бой чистым.

Это во-первых. Во-вторых, он не полноценный средневес. Всю карьеру он выступал в весе до 69 килограммов, и он только поднялся в 72,8. Поэтому, все плюсы на стороне Головкина. Я бы дал бы согласие — в среднем весе только Альвареса можно отнести к большим именам. Есть еще Сондерс — два топовых боксера, и бы не упустил шанс встретиться с одним из них.

Если бы такая ситуацию была во времена Флойда Мейвезера, то в его весовой категории было много топовых бойцов. Например, Оскар Де Ла Хойя, Шейн Мозли, Рикки Хаттон, Мэнни Пакьяо. Если бы у Головкина был такой выбор соперников, то он мог отказаться от боя с Альваресом и выбрать другого топового боксера. Но в его весе нет таких топовых бойцов, и я бы не упустил такой шанс.

— Проблема в том, что «Канело» могут дисквалифицировать.

— Все всегда зависит от соперника. Если вторая сторона настаивает на дисквалификации, то это произойдет. Если нет, то бой можно еще спасти.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом должен был пройти 5 мая в Лас-Вегасе. В феврале этого года «Канело» сдал две положительные допинг-пробы на кленбутерол, после чего был отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC). Слушание по его делу состоится 18 апреля — мексиканцу может грозить годичная дисквалификация.

В ночь с 3 на 4 апреля Альварес объявил, что отказывается от второго боя с Головкиным. Он надеется, что срок его дисквалификации будет коротким, и запланировал возвращение на ринг в августе или сентябре. Мексиканец также заявил о планах провести второй бой с Головкиным после того, как будет полностью оправдан.

Головкин надеется провести следующий бой 5 мая в Лас-Вегасе, и в ближайшее время команда казахстанца объявит имя соперника.

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