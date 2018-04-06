«Есть три кандидатуры». Друг Головкина рассказал подробности боя GGG 5 мая

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
27-летняя Нюша беременна
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ5
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс4
Колорадо Эвеланш2
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Вердер
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ4
Аризона Койотс3
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Депортиво
Малага
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс2
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз3
Монреаль Канадиенс4
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз3
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз4
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз3
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ4
Питтсбург Пингвинз5
Все события
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы
1000-й матч Овечкина и рекорд Кузнецова. Обзор матчей НХЛ
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8«Спартак» обыграл «Тосно»
10Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
12:40 (мск), источник: Sports.kz

«Есть три кандидатуры». Друг Головкина рассказал подробности боя GGG 5 мая

Стали известны новые подробности следующего боя казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Источник: Reuters

Детали поединка для Sports.kz сообщил бывший депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Тиникеев: «Разговаривал с Геннадием, бой 5 мая в Лас Вегасе состоится при любой погоде! Организацией боя занимается команда GGG, есть три кандидатуры, информация будет чуть позже. Болеем за нашего Геннадия».

Читайте также
«Это явные признаки». Лара высказался о допинг-скандале «Канело» и отмене боя с Головкиным

Тиникеев, который в 2016 году покинул пост депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, поддерживает дружеские отношения с Головкиным.

Напомним, ранее был отменен рематч GGG с мексиканцем Саулем Альваресом. Наиболее вероятным претендентом на его замену был его малоизвестный соотечественник Хайме Мунгия, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отклонила его кандидатуру. После этого наиболее вероятным оппонентом GGG на майскую защиту титула называется «ирландский Борат» Гэри «Спайк» О’Салливан.

Джейкобс сделал признание о бое с Головкиным
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы
1000-й матч Овечкина и рекорд Кузнецова. Обзор матчей НХЛ
Поветкин - обязательный претендент на титул чемпиона мира WBA
РФС рассматривает вариант переноса матча Россия — Турция
Лыжница Бьорген объявила о завершении карьеры
Медведева: Здорово научиться четверному прыжку за полчаса
Сорокин: Теоретически мы допускали, что ЧМ-2018 могут отнять
Новости
Авто
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото) Поклонникам внедорожников Lada 4х4 предложена новая опция – камуфляжная окраска кузова
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата Японский кинематографист-мультипликатор вместе с Хаяо Миядзаки основал знаменитую Studio Ghibli
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь