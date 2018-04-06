«Есть три кандидатуры». Друг Головкина рассказал подробности боя GGG 5 мая

Источник: Reuters

Детали поединка для Sports.kz сообщил бывший депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Тиникеев: «Разговаривал с Геннадием, бой 5 мая в Лас Вегасе состоится при любой погоде! Организацией боя занимается команда GGG, есть три кандидатуры, информация будет чуть позже. Болеем за нашего Геннадия».

Тиникеев, который в 2016 году покинул пост депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, поддерживает дружеские отношения с Головкиным.