«Есть три кандидатуры». Друг Головкина рассказал подробности боя GGG 5 мая
Стали известны новые подробности следующего боя казахстанского боксера Геннадия Головкина.
Стали известны новые подробности следующего боя казахстанского боксера Геннадия Головкина.
Детали поединка для Sports.kz сообщил бывший депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Тиникеев: «Разговаривал с Геннадием, бой 5 мая в Лас Вегасе состоится при любой погоде! Организацией боя занимается команда GGG, есть три кандидатуры, информация будет чуть позже. Болеем за нашего Геннадия».
Тиникеев, который в 2016 году покинул пост депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, поддерживает дружеские отношения с Головкиным.
Напомним, ранее был отменен рематч GGG с мексиканцем Саулем Альваресом. Наиболее вероятным претендентом на его замену был его малоизвестный соотечественник Хайме Мунгия, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отклонила его кандидатуру. После этого наиболее вероятным оппонентом GGG на майскую защиту титула называется «ирландский Борат» Гэри «Спайк» О’Салливан.