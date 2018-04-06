Беленький: Ни один серьезный боксер не подпишется на бой с Головкиным 5 мая

«Противник особо интересным быть не может. Просто нормальная подготовка к бою занимает два месяца, а остался всего один. Ни один серьезный боксер, который рассчитывает на победу, на такое не подпишется. Поэтому меня даже не особо интересует, с кем Головкин будет драться 5 мая. Кстати, и сам Геннадий выйдет на этот бой, скорее всего, без всякого настроения», — отметил Беленький.

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Напомним, возвращение Головкина на ринг запланировано на 5 мая. Его бой пройдет в Лас-Вегасе на MGM Grand, а соперник будет объявлен в ближайшее время.

После того, как мексиканец Сауль Альварес официально отказался от второй встречи с GGG 5 мая, у команды казахстанца главной задачей стал поиск нового соперника.

На данный момент свое желание встретиться с Головкиным выразили — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, Габриэль Росадо, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

В свою очередь американский боец UFC Брайан Ортега (14−0) предложил Головкину (37−0−1, 33 КО) провести бой по правилам бокса.