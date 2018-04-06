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12:23 (мск), источник: Sports.kz

Глава WBC объяснил, почему поддерживает соперника Головкина «Канело»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман верит, что проваливший допинг-тест перед вторым боем с Геннадием Головкиным Сауль «Канело» Альварес является честным боксером и никогда не использовал запрещенные вещества намеренно, пишет Sports.kz.

— Когда речь идет о допинге, многие люди реагируют, не разобравшись в деталях. Недоброжелатели появились у «Канело», как только он начал достигать успеха, а теперь у них появилась возможность для новых нападок из-за этого случая с кленбутеролом. Его имидж пострадал, также он потерял миллионы долларов из-за отмены поединка 5 мая. Но он заслуживает возможности пройти через расследование и объяснить, как это произошло, вспомнить места, где он ел в феврале.

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Сауль говорит, что он невиновен, и у него есть огромное желание доказать свою невиновность. Очень жаль, что бой сорвался таким образом. Я думаю, поединок все же можно было спасти. Будем теперь надеяться, что их рематч состоится в сентябре. Все зависит от результатов расследования комиссии.

То, что хочет Сауль — это очистить свое имя. Мы знаем, что он чистый спортсмен, и поэтому мы сказали, что будем его поддерживать. Мы все имеем право быть услышанными, так что теперь подождем окончательного решения NSAC, — цитирует Сулеймана Boxingscene.com.

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