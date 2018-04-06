Глава WBC объяснил, почему поддерживает соперника Головкина «Канело»

— Когда речь идет о допинге, многие люди реагируют, не разобравшись в деталях. Недоброжелатели появились у «Канело», как только он начал достигать успеха, а теперь у них появилась возможность для новых нападок из-за этого случая с кленбутеролом. Его имидж пострадал, также он потерял миллионы долларов из-за отмены поединка 5 мая. Но он заслуживает возможности пройти через расследование и объяснить, как это произошло, вспомнить места, где он ел в феврале.

Сауль говорит, что он невиновен, и у него есть огромное желание доказать свою невиновность. Очень жаль, что бой сорвался таким образом. Я думаю, поединок все же можно было спасти. Будем теперь надеяться, что их рематч состоится в сентябре. Все зависит от результатов расследования комиссии.