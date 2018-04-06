Глава WBC объяснил, почему поддерживает соперника Головкина «Канело»
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман верит, что проваливший
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман верит, что проваливший
— Когда речь идет о допинге, многие люди реагируют, не разобравшись в деталях. Недоброжелатели появились у «Канело», как только он начал достигать успеха, а теперь у них появилась возможность для новых нападок
Сауль говорит, что он невиновен, и у него есть огромное желание доказать свою невиновность. Очень жаль, что бой сорвался таким образом. Я думаю, поединок все же можно было спасти. Будем теперь надеяться, что их рематч состоится в сентябре. Все зависит от результатов расследования комиссии.
То, что хочет Сауль — это очистить свое имя. Мы знаем, что он чистый спортсмен, и поэтому мы сказали, что будем его поддерживать. Мы все имеем право быть услышанными, так что теперь подождем окончательного решения NSAC, — цитирует Сулеймана Boxingscene.com.