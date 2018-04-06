Приоритетным местом проведения боя между Поветкиным и Джошуа является Россия

Источник: РИА "Новости"

В пятницу стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала поединок, предоставив сторонам 30 дней на переговоры.

«Мы говорили с Эдди Хирном (промоутер Джошуа — прим. ТАСС), отсрочки никто пока не просит. Приоритетным местом проведения боя является Россия, я хочу, чтобы российские болельщики увидели этот поединок. Хотя, бой может пройти и в Англии, но мы пока не говорили с Хирном», — сказал Рябинский по телефону, добавив, что поединок может пройти в сентябре.

31 марта в Кардиффе Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA. В тот же вечер Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера по очкам. Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA с приставкой «супер» и Международной боксерской федерации (IBF) и отобрал у Паркера пояс WBO.