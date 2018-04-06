Поветкин официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа, — написал Рябинский. — Срок на организацию поединка — 150 дней с сегодняшнего дня, 30 дней на переговоры, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем боксировать до Саши».

31 марта в Кардиффе Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA. В тот же вечер Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера по очкам. Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA с приставкой «супер» и Международной боксерской федерации (IBF) и отобрал у Паркера пояс WBO.