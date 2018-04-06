«Это явные признаки». Лара высказался о допинг-скандале «Канело» и отмене боя с Головкиным

— Поделитесь своим мнением по поводу того, что «Канело» сперва сдал положительный тест на допинг, а затем отказался от проведения боя с Головкиным 5 мая, особенно если учесть, что ранее Вы встречались с «Канело» на ринге.

— Я считаю, что это крайне неуважительно, когда спортсмен показывает положительный результат на допинг. Ведь все знали, что фанаты ждали этого реванша, все фанаты купили билеты на самолеты, все действительно ждали этого поединка, и я думаю, что это большое разочарование для фанатов, но надо смотреть, как в итоге все закончится.

— Так как Вы боролись с «Канело» ранее, есть ли у Вас какие-то подозрения?

— Конечно! Если вы посмотрите на его тело, на то, как оно изменилось, какой большой стала его голова, как изменилось строение его тела — это явные признаки, но как я сказал, без решения Комиссии сложно что-то сказать.

— Ранее, вы встречались с ним на ринге, скажите, были ли у вас какие-то подозрения?

— Нет (смеется). Я такого ничего не заметил, каждый бой отличается, они все разные, но я могу сказать, что когда он дрался со мной он был таким коренастым парнем, немного толстеньким, а теперь он огромный, сильный, с вздутыми мышцами. Но как я говорил ранее — я не знаю всего полностью, и это не моя работа разбираться в том, что произошло.

Лара встречался с Альваресом в 2014 году также в Лас-Вегасе и проиграл тому раздельным решением судей. Многие фанаты бокса и специалисты не согласились с этим вердиктом.

В феврале этого года Альварес сдал две положительные допинг-пробы на кленбутерол, после чего был отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC). Слушание по его делу состоится 18 апреля — мексиканцу может грозить годичная дисквалификация.

В ночь с 3 на 4 апреля Альварес объявил, что отказывается от второго боя с Головкиным. Он надеется, что срок его дисквалификации будет коротким, и запланировал возвращение на ринг в августе или сентябре. Мексиканец также заявил о планах провести второй бой с Головкиным после того, как будет полностью оправдан.

Головкин же после отказа мексиканца объявил, что все равно проведет свой следующий бой 5 мая в Лас-Вегасе. Команда казахстанца в ближайшее время объявит имя соперника.