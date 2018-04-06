Обвинявший Головкина в махинациях с перчатками боксер предложил GGG реванш на 5 мая

На эту дату запланирован следующий поединок Головкина. Имя его соперника будет объявлено в ближайшее время. По последним данным от Дэна Рафаэля из ESPN, GGG, скорее всего, встретится с мексиканским проспектом первого среднего веса Хайме Мунгуйя (28−0, 24 КО).

Изначально Головкин должен был во второй раз драться с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), но мексиканец после двух положительных допинг-проб и решения Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) об его временном отстранении до 18 апреля официально отказался от реванша.

«Синко Де Майо. Давайте повторим!» — написал Росадо в твиттере, обратившись к Головкину, к его промоутеру Тому Леффлеру и телеканалу HBO.

Отметим, что Головкин встречался с Росадо в январе 2013 года в Madison Square Garden в Нью-Йорке и победил техническим нокаутом в седьмом раунде, огорчив сопернику дебют в среднем весе. Поединок прошел без нокдаунов, но удары казахстанца заставили угол американца выбросить полотенце. Та победа помогла Головкину защитить титулы WBA и IBO.

При этом Росадо не смирился с поражением. Он заявил, что у Головкина были «перчатки не такие, как у остальных бойцов, и в них отсутствовала часть набивки в районе костяшек», хотя оба боксера проводили бой в перчатках марки Grant.

После поражения от Головкина Росадо успел провести девять боев: всего три победы (одна досрочная) и пять поражений (два — техническим нокаутом), а один поединок, в котором он проиграл решением, признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста соперника.

Среди других кандидатов на бой с Головкиным на 5 мая значатся такие боксеры, как американцы Джермалл Чарло и Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Получил предложение Головкина и от представителя другого вида спорта. Восходящая звезда UFC американец Брайан Ортега, имеющий мексиканские корни, готов провести с GGG бой по правилам бокса.