«Палач» из Намибии ставит свою жизнь на то, что побьёт Головкина

Одним из последних о себе, как о желающем, заявил намибийский нокаутёр Уолтер «Палач» Каутондоква (17−0, 16 КО).
«Я не боюсь Головкина. Могу выйти против него в любое время и могу поставить свою жизнь на то, что побью его, — заявил Уолтер в интервью BoxingScene. — Он великолепный боец, но ещё никогда не встречался с таким гигантом из Африки, как я. Это будет самый большой апсет в истории бокса, и если поединок состоится, любители бокса будут судачить о нём ещё годы спустя«.
«Головкин не будет спать ночи напролёт, беспокоясь об относительно безызвестном Уолтере, его стиле и мощи, но я-то знаю его, как облупленного. Это будет кровавое месиво, и я уверен, что он бы предпочёл никогда не выходить со мной в ринг, — добавил Каутондоква.