«Палач» из Намибии ставит свою жизнь на то, что побьёт Головкина

«Я не боюсь Головкина. Могу выйти против него в любое время и могу поставить свою жизнь на то, что побью его, — заявил Уолтер в интервью BoxingScene. — Он великолепный боец, но ещё никогда не встречался с таким гигантом из Африки, как я. Это будет самый большой апсет в истории бокса, и если поединок состоится, любители бокса будут судачить о нём ещё годы спустя«.