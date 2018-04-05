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16:35 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный мексиканец стал фаворитом на бой с Головкиным 5 мая

Непобежденный мексиканец Хайме Мунгуйя (28−0, 24 КО), скорее всего, станет соперником чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). Об этом сообщил известный обозреватель Дэн Рафаэль из ESPN.

Информацию Рафаэлю неофициально подтвердили несколько источников. Бой пройдет 5 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и будет транслироваться телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Перед этим кандидатуру Мунгуйи должна одобрить Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC).

21-летний Мунгуйя выступает в первом среднем весе. Профессиональную карьеру он начал в 2013 году за три месяца до своего 17-летия. 27 боев Мунгуйи прошли в Мексике, а единственный зарубежный поединок провел в декабре 2017 года в Лас-Вегасе. При этом проспект никогда не проводил бои по правилам 12 раундов.

Информация о возможном бое Головкин — Мунгуйя появилась еще в конце марта. Тогда промоутер казахстанца Том Леффлер заявил, что изучает все возможные варианты.

Изначально 5 мая Головкин планировал в Лас-Вегасе провести второй бой с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). В феврале мексиканец на родине сдал два положительных теста. Попадание кленбутерола в свой организм он объяснил зараженным мясом, но NSAC отстранила его до 18 апреля, когда пройдет слушание по его делу.

В ночь с 3 на 4 апреля Альварес на специально созванной пресс-конференции объявил от отказе от второго боя с Головкиным. После этого казахстанец заявил, что выступит 5 мая в Лас-Вегасе, и пообещал назвать имя соперника в ближайшее время. После пресс-конференции «Канело» свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая.

Свое желание встретиться с ним выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

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