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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкину будет очень сложно без него». Комментатор HBO назвал единственную равноценную замену «Канело»

Комментатор телеканала HBO Рикардо Селис объяснил корреспонденту Vesti.kz почему чемпиону мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину будет сложно найти замену мексиканцу Саулем «Канело» Альваресом на поединок, запланированный на 5 мая в Лас-Вегасе.

В ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

«Противостояние Головкина с “Канело” не было ошибкой. Вы понимаете, что это самое большое имя, которое имеет фантастическую привлекательность для любителей бокса. Жаль, что их второй бой был сорван. GGG будет сложно без “Канело”. Теперь ему нужно найти хорошего оппонента. Это будет непросто. Ведь единственная достойная замена — это Билли Джо Сондерс. Однако британец недоступен, так как он несколько раз травмировал руку и не готов сражаться», — отметил Селис.

После пресс-конференции «Канело» свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Свое желание встретиться с ним выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил провести поединок за все пояса. А его промоутер Фрэнк Уоррен заявил о том, что готовит отличное предложение для казахстанского боксера.

Ранее стало известно, что в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альвареса состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

4 апреля президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, что надеется, что реванш между Альваресом и Головкиным все же состоится в 2018 году.

По информации TMZ Sports, Головкин не против перенести несостоявшийся поединок на более поздний срок. Ожидается, что стороны обсудят возможность проведения боя осенью 2018 года.

Напомним, что первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Этот результат сохранил за казахстанцем все его титулы, но прервал серию из 37 побед.

"Головкину будет очень сложно без него". Комментатор HBO назвал единственную равноценную замену "Канело"
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