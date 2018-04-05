Вызывавшийся драться с Головкиным Рамирес узнал имя потенциального соперника

Это ESPN подтвердили промоутеры обоих боксеров Top Rank (Рамирес) и Эдди Хирн (Филдинг), который сейчас согласуют условия проведения боя.
«Я веду переговоры с [вице-президентом Top Rank] Карлом Моретти о проведении этого боя летом, — сказал Хирн. — Мы надеемся прийти к согласию. Мы пытаемся достичь правильных цифр».
Незадолго до официального объявления об отмене второго поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса промоутер Рамиреса Боб Арум и тренер Эктор Сапари заявляли о готовности «Сурдо» сразиться с GGG. Ранее сам боксер также неоднократно говорил о желании провести такой бой.