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13:42 (мск), источник: Sports.kz

Вызывавшийся драться с Головкиным Рамирес узнал имя потенциального соперника

Чемпион мира WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес может провести следующую защиту титула в июне или июле против британского боксера Рокки Филдинга (#3 WBO).

Это ESPN подтвердили промоутеры обоих боксеров Top Rank (Рамирес) и Эдди Хирн (Филдинг), который сейчас согласуют условия проведения боя.

«Я веду переговоры с [вице-президентом Top Rank] Карлом Моретти о проведении этого боя летом, — сказал Хирн. — Мы надеемся прийти к согласию. Мы пытаемся достичь правильных цифр».

Незадолго до официального объявления об отмене второго поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса промоутер Рамиреса Боб Арум и тренер Эктор Сапари заявляли о готовности «Сурдо» сразиться с GGG. Ранее сам боксер также неоднократно говорил о желании провести такой бой.

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