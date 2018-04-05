Вызывавшийся драться с Головкиным Рамирес узнал имя потенциального соперника

Это ESPN подтвердили промоутеры обоих боксеров Top Rank (Рамирес) и Эдди Хирн (Филдинг), который сейчас согласуют условия проведения боя.

«Я веду переговоры с [вице-президентом Top Rank] Карлом Моретти о проведении этого боя летом, — сказал Хирн. — Мы надеемся прийти к согласию. Мы пытаемся достичь правильных цифр».